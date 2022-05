Archie Harrison y Lilibet Diana ¿Cuándo estarán juntos en público? Foto: sportskeeda.com

Como sabes Archie Harrison y Lilibet Diana son los dos hijos del Príncipe Harry y Meghan Markle, y aunque todos saben que existen muy pocas veces son vistos por el mundo, pero ahora, se tiene la sospecha de que muy pronto tendrán una aparición pública, ¡te damos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que tanto Archie como Lilibet no cuentan con títulos de realeza, ya que aunque sus padres no hubiera renunciado a ser 'royals', desde un comienzo Harrison no se lo dieron.

Anteriormente te contamos cuando buscaban niñera para el pequeño Archie; sin embargo, ahora te diremos cuándo él y su hermana menor podrían dejarse ver junto a sus padres.

Así es como Archie Harrison y Lilibet Diana podrían tener salida pública

Archie y Lilibet. Foto: thestar.com.my

Los Duques de Sussex han levantado polémica porque al parecer no tienen pensado asistir al Jubileo Platino de la Reina Isabel II, esto debido a no se sienten seguros y no quieren pagar por la seguridad, ya que está es muy costosa, quieren que esto corra a cargo de la realeza, algo que no gusta a los británicos.

Pero aún hay más, en caso de que Meghan y Harry no se sabe con certeza en qué fechas estarán asistiendo, ya que las celebraciones por el jubileo serán del 2 al 5 de junio, días que podrían coincidir con los partidos de Polo del Príncipe, quien jugará toda la temporada de este deporte en California junto a su amigo Nacho Figueras en el club Los Padres.

Se dio a conocer que el Duque de Sussex será parte de los torneos Folded Hills Pope Challenge y Copa Lilse Nixon, aunque estos no coinciden con la celebración de la Reina, ya que el primero es del 9 al 15 de mayo y el segundo del 20 al 29, pero el Cheval Athletics USPA Intra-Ciruit sí, este inicia el 3 de junio y termina el 19 de ese mismo mes.

Ante esto, los británicos que aún quieren a los Sussex aún tienen esperanza de que asistan al Jubileo Platino y que, en alguno de los partidos de Polo del Príncipe, Meghan se decida por llevar a sus pequeños para animar a su padre, ya que ella asistió el fin de semana pasado para hacerlo junto a su amigo Markus Anderson y fue ¡toda una sensación!

¿Cuántos meses tiene Lilibet Diana?

Tiene 11 meses de edad, pues nació el 4 de junio de 2021 en Santa Barbara Cottage Hospital Emergency, Santa Bárbara, California, Estados Unidos.

