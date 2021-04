Arcángeles, cómo se llaman, cuál es su función y cómo invocarlos

¿Alguna vez has escuchado sobre los arcángeles?, en La Verdad Noticias te revelamos que estos son seres cuya misión es cuidar y proteger a los seres humanos y son siete, según sea el caso tienen una función específica en el mundo, y aunque no lo creas son parte de muchas religiones, por ejemplo, tienen un lugar en el Hinduismo, el Corán y en la Biblia.

Estos seres de luz son llamados por muchos para pedirles ayuda o protección, y esto se hace mediante un ritual con una oración especial para cada uno, a continuación, te brindaremos toda la información que necesitas saber sobre ellos, así que ¡toma nota!

Cómo se llaman los 7 arcángeles

Miguel

Jofiel

Chamuel

Gabriel

Rafael

Uriel

Zadkiel

¿Cuál es la función de los 7 arcángeles?

Los siete arcángeles de Dios. Foto: clarin.com

Quien brinda protección y es uno de los más destacados es Miguel, pues es el digno representante de la fe, la fuerza y el poder, además se esfuerza porque todo esté en equilibrio y en orden; se le llama para cuando se necesitan cuidados o amparo, hay quienes piden su ayuda especialmente cuando tendrán un traslado o iniciarán un viaje.

La iluminación, sabiduría e inteligencia son un ejemplo claro de las virtudes de Jofiel, de ahí que si se necesita concentración o inspiración es el ser de luz al que debes acudir, especialmente si tienes que tomar una decisión muy difícil o tienes que hacer exámenes donde quieres salir favorecido.

Si tus problemas son de amor, tienes que llamar a Chamuel, pues su función es la del amor, ya que representa los vínculos puros, el confort y la unión, así que si quieres tener tolerancia, paciencia y comprensión debes pedirle ayuda. Hay quienes acuden a él para pedir por un amor, estimular la armonía entre compañeros, amigos y pareja, especialmente si la envidia es el principal problema.

“La fuerza de Dios”, es el significado del nombre de Gabriel, y se vincula con pureza, además de que tiene el rol de mensajero, así que a él se le llama cuando se desea poder comunicar claramente un concepto o aquello que se desee transmitir a los demás de forma asertiva.

Sanar el espíritu y el cuerpo físico es una tarea para Rafael, este ser de luz es capaz de curar enfermedades y resolver problemas donde se le solicite ayuda, de ahí que, si se quiere salvaguardar la salud propia y de otros se le llama, incluso se le conoce por ser de gran ayuda para calmar angustias.

La función de Uriel es dar fuerza a quienes enfrentan dificultades, pues es un transformador y si se le llama puede ser capaz de brindar tranquilidad económica, abundancia y prosperidad, hay quienes le piden ayuda para resolver problemas de trabajo.

Si quieres transmutar de lo negativo a lo positivo con diplomacia, libertad y alegría debes llamar a Zadkiel, pues este es capaz de resolver todo aquello que carezca de armonía, para con esto ser capaces de perdonar y dejar atrás aquello que no nos permita continuar.

¿Cómo invocar a los 7 arcángeles de Dios?

Los arcángeles, son los siete seres de luz más importantes. Foto: www.univision.com

Para poder llamar a estos seres de luz debes identificar a aquel en específico que podrá ayudarte según su función, cuando ya elijas cuál será el que te ayudará, deberás invocarlo con un ritual especial, este consiste en prender una vela del color que le corresponda en el día que tiene asignado mientras dices su oración, a continuación, te damos la información que necesitarás.

No olvides que, antes de comenzar a invocar a los siete arcángeles de Dios debes visualizar el problema o petición envuelta en el color que le corresponde al que vas a invocar, recuerda que la concentración máxima es necesaria.

Miguel, día domingo, vela azul, oración:

Yo te invoco arcángel Miguel para que disuelvas los temores que tengo dentro de mí y me ayudes en los problemas o situaciones que tengo. Que tu amor y tu poder me proteja y me guarde de todo mal, guíame y ayúdame a cortar con todo lo humano que me está perturbando, reemplazándolo con tu luz pura y tu amor de maestro ascendido. Amén.

Jofiel, día lunes, vela naranja, oración:

Ahora invoco al arcángel Jofiel, mi fiel y único consejero, para que esté de mi lado y derrame sobre mi corona y mi cuerpo su luz dorada. Te pido sabiduría y verdad que me ayude a entender, crecer y aprender sobre mi Yo Superior. Dame entendimiento para que logre resolver acertadamente los conflictos y todo lo que requiero para mi trabajo y estudio. Amén.

Chamuel, día martes, vela rosa, oración:

Amado arcángel Chamuel, enciende tu llama de la adoración a través de mis sentimientos para que se expanda el amor divino en mí, hasta que se haga contagioso a toda la vida que yo contacte. Manténme sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, confort y perfección. Amén.

Gabriel, día miércoles, vela blanca, oración:

Arcángel Gabriel, tú que posees el poder de Dios, envuelve todo con tu amor divino, derrama tu gloria sobre la tierra y en todo lo que hay en ella. Que la luz Divina ilumine mi corazón, alejando toda tristeza y desolación, llenándolo de puro amor divino. Amén.

Rafael, día jueves, vela verde, oración:

Yo te invoco arcángel Rafael porque necesito de tu energía poderosa y de tu sanación; ayúdame a reconocer aquello que me va a liberar de mis preocupaciones y pensamientos negativos, sé mi luz en el camino al amor de la divinidad. Amén.

Uriel, día viernes, vela roja y amarilla, oración:

Glorioso arcángel San Uriel, intercede por mí y ayúdame a verme libre de todo peligro y adversidad; envuélveme en tu color rojo y ayúdame a llenarme de bendiciones de fuerza, valor, ánimo y resistencia. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito (pide lo que deseas). Amén.

Zadkiel, día sábado, vela violeta, oración:

Poderosa presencia yo soy, aplica en mí tu cristalina llama violeta y elimina toda influencia contraria a la paz y al bienestar, envuélveme en tu canal de luz y energía como una poderosa muralla contra la cual choquen todas las fuerzas destructivas, negativas y no benéficas que vengan contra mí. Amén.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Facebook y mantente informado.