¡Aprende a preparar estos irresistibles tacos de camarón en 3 minutos!

Te presentamos esta deliciosa receta de tacos de camarón. Foto: agefotostock

Los tacos de camarón son una de las recetas favoritas de toda la gente, porque son tacos con un sabor distinto al que hacemos con frecuencia, además, son sumamente saludables ya que el camarón tiene cualidades antiinflamatorias y reducen el riesgo de problemas cardiovasculares al disminuir el colesterol en la sangre.

Los camarones son el tipo de marisco más consumido en el planeta entero, y no solo es porque son muy ricos, sino también por la gran cantidad de nutrientes que poseen, como el yodo, que por cierto, no se encuentra fácilmente en otros alimentos. Además de eso, son bajos en calorías, por cada 85 gramos encuentras solo 84 calorías, una proporción muy baja en relación con otros alimentos y además, no tiene carbohidratos, algo que muchos evitan a toda costa. Casi el 90% de las calorías contenidas en el camarón vienen de la proteína que contiene.

Receta de tacos de camarón

Ingredientes

Camarones (12 por persona o 3 por taco)

2 dientes de ajo

1 Limón amarillo

1 cucharada de ghee o mantequilla

Tortillas nixtamal

Col Morada

Cilantro

Limón verde

Aguacate

Sal y pimienta a gusto

Instrucciones

Cocinar en agua hirvieron los camarones por 3 minutos y sacarlos del agua.

Mientras los camarones están en el agua en una sartén a fuego medio cocinar con la mantequilla o ghee el ajo finamente picado, hasta que se transparenten ligeramente.

Exprimir el jugo de medio limón amarillo, agregar los camarones, junto con la ralladura del limón amarillo y sacar del fuego inmediatamente.

Calentar las tortillas, ponerles un poco de alioli casero, aguacate, 3 piezas de camarón por tortilla, un poco de col morada, cilantro y servir con limón verde a un costado.

Además del complemento que es sumamente vitamínico porque lo puedes acompañar de una rica ensalada de col o lechuga, ¡los tacos de camarón son una muy buena opción si quieres algo diferente!