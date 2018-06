Aprende a dormir porque entre menos duermas más corta será tu vida

Hace poco supe esto y quede fascinada con el tema y además de aplicarlo en mi vida de inmediato, me he dado a la tarea de investigar más al respecto, ya que no es el problema en si lo poco que se duerma sino como se duerme, sabemos que muchas personas con pocas horas de sueño diarias, provocan en su sistema deterioro lento pero seguro y es Matthew Walker, profesor de neurociencia y psicología de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, explica "¿Por que dormimos?", en el habla de porque es necesario tener hábitos saludables en cuanto a dormir.

Porque dormir es importante

Todos los estudios dicen lo mismo: cuanto más corto sea tu sueño, más corta será tu vida. Así que si quieres llegar a la vejez y mantenerte sano el mayor tiempo posible, deberías invertir en una buena noche de sueño. De hecho, dormir es tan beneficioso que el profesor Walker ha comenzado a presionar a los médicos para que lo prescriban. Sin embargo, tiene que suceder de forma natural. Muchos estudios relacionan las pastillas para dormir con un mayor riesgo de cáncer, infecciones y mortalidad.

Matthew Walk er auto r del libro ¿Por qué dormimos?

¿Qué pasa con nuestro cuerpo y mente si no dormimos?

Muchas de las enfermedades que sufrimos tienen un vínculo significativo con la falta de sueño. Por ejemplo el alzhéimer, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, la depresión, la ansiedad e incluso el suicidio. Todos los sistemas fisiológicos importantes de nuestro cuerpo y cada red u operación de la mente se someten a una revisión general durante el sueño.

Si no duermes lo suficiente, se verán gravemente afectados. Tras 50 años de investigación científica, la pregunta ya no es "¿qué hace el sueño por nosotros?" si no "¿qué no hace el sueño por nosotros?".

No dormir las horas adecuadas también podría dañar nuestra salud.

¿Cuánto deberías dormir para sentirte bien?

Lo ideal es, que el número de horas de sueño sean múltiplo de 90 minutos: 4 horas y media, 6 horas, 7 horas y media o 9 horas. Existe una aplicación para tu celular llamada "SleepyTime" esta app hace esos cálculos y, una vez indicamos la hora a la que queremos despertar hace cálculos hacia atrás indicando la hora a la que es mejor irse a la cama y viceversa si te vas a dormir a determinada hora y quieres dormir solo seis horas (4 ciclos de sueño), así de sencillo y util.

La teoría, explicada de manera simple, tiene que ver con las fases del sueño. Fisiológicamente hablando el sueño de una persona normal sin patologías asociadas consta de cinco fases. Las cuatro primeras son NO REM y la última es la fase REM (en la que se producen los sueños), en total nos lleva unos 90 minutos completar los cinco ciclos.

Sleepytime es una App con la que puedes programar los ciclos de sueño de 90 minutos que deseas dormir.

La clave para sentirse más descansado (no para descansar en sentido estricto) es que el despertar se produzca entre ciclo y ciclo. Es por eso que una siesta de 20-25 minutos (antes de entrar en sueño profundo) nos hace sentir más descansados que una de 1 hora, en la que despertamos a mitad de nuestro sueño profundo.

Conoce las fases del sueño REM

Fases del sueño.

Fase I: es la fase de sueño ligero, en la que las personas todavía son capaces de percibir la mayoría de los estímulos (auditivos y táctiles). El sueño en fase I es poco o nada reparador. El tono muscular disminuye en comparación con el estado de vigilia, y aparecen movimientos oculares lentos.

Fase II: en esta fase el sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información sensorial, lo que origina una desconexión del entorno y facilita, por tanto, la actividad de dormir. El sueño de fase II es parcialmente reparador, por lo que no es suficiente para que el descanso sea considerado completo. Esta fase ocupa alrededor del 50% del tiempo de sueño en el adulto. El tono muscular es menor que en fase I, y desaparecen los movimientos oculares.

Fase III: es un sueño más profundo (denominado DELTA), donde el bloqueo sensorial se intensifica. Si el individuo despierta durante esta fase, se siente confuso y desorientado. En esta fase no se sueña, se produce una disminución del 10 al 30 por ciento en la tensión arterial y en el ritmo respiratorio, y se incrementa la producción de la hormona del crecimiento. El tono muscular es aún más reducido que en fase II, y tampoco hay movimientos oculares.

Fase IV: es la fase de mayor profundidad del sueño, en la que la actividad cerebral es más lenta (predominio de actividad delta). Al igual que la fase III, es esencial para la recuperación física y, especialmente, psíquica, del organismo (déficits de fase III y IV causan somnolencia diurna). En esta fase, el tono muscular está muy reducido. No es la fase típica de los sueños, pero en ocasiones pueden aparecer, en forma de imágenes, luces, figuras… sin una línea argumental. Es importante señalar que en esta fase es en la que se manifiestan alteraciones como el sonambulismo o los terrores nocturnos.

Fase REM: se denomina también sueño paradójico (a propuesta de Jouvet, un importante investigador del sueño), debido al contraste que supone la atonía muscular (relajación total) típica del sueño profundo, y la activación del sistema nervioso central (signo de vigilia y estado de alerta). En esta fase se presentan los sueños, en forma de narración, con un hilo argumental aunque sea absurdo. La actividad eléctrica cerebral de esta fase es rápida. El tono muscular nulo (atonía muscular o parálisis), impide que la persona dormida materialice sus alucinaciones oníricas y pueda hacerse daño. Las alteraciones más típicas de esta fase son las pesadillas, el sueño REM sin atonía y la parálisis del sueño.