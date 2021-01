Antigua Grecia y sus complejos sistemas de números que marcaron la historia

Conoce acerca de los sistemas de números usados en la antigua Grecia. Foto: lonelyplanet.es

Aunque no todos aman las matemáticas por sus complejos sistemas de números, son una herramienta que ha acompañado a la civilización humana desde sus raíces, especialmente fueron cruciales al momento de realizar sus primero grandes descubrimientos que marcaron la historia, pero ¿qué signos se usaban?, ¿los conoces?, ¡aquí te decimos cuáles se aplicaron en la antigua Grecia!

Griegos y el uso de sus sistemas numéricos

En La Verdad Noticias te revelamos que la numeración ática o numerales herodiánicos fueron uno de los sistemas numéricos que la Antigua Grecia aplicó y su existencia se plasmó gracias a Herodiano, un gran matemático que escribió un manuscrito que escribió en el siglo II.

Este sistema número, también es conocido como números acrofónicos, este nombre se les da debido a que los múltiplos de 10 y el 5 se representaban con los signos de las primeras letras de sus nombres, un ejemplo de esto era que el 1.000 se presentará como una ‘X’, ya que el nombre de este número era en griego ‘Χιλιοι’m, ¡increíble!

Numeración ática. Foto: www.elimparcial.com

Tiempo más tarde, la antigua Grecia sustituyó la numeración ática en el siglo III a. C. por los números ‘jónicos’ o sistema de numerales alfabéticos, aunque este no es como el que conocemos ahora, ya que le faltaban algunos números, esto se debe a que el alfabeto griego clásico solo contaba con 24 letras, y ya que requerían 27 símbolos, optaron por usar 3 letras antiguas para ello, las cuales tenía tiempo que no se utilizaban, estas fueron:

digamma (Ϝ) o stigma (ϛ) para el 6

qoppa (ϙ) para el 90

sampi (Ϡ) para el 900

Sin embargo, esto no resolvió el problema, ya que con los símbolos que ya tenían solo podían expresar hasta el 999, de ahí que incluyeron un apóstrofe que se colocaba en la parte inferior o superior en los signos del 1 al 9 que los convertía en 1.000 y 9.000; pero eso no fue suficiente, ya que seguía habiendo límite y este era el 9.999, de ahí que se expresó con ‘M’ el número 10.000.

Números jónicos. Foto: www.elimparcial.com

Ahora bien, la ‘M’ ahora permitía expresar cifras más grandes solo añadiendo a ella otro símbolo en la parte superior, para que se supiera por qué número se debía multiplicar para conocer su verdadero valor, un ejemplo de esto es que, si se le agregaba una ß encima, se entendía que se debía multiplicar por 2 y que, por ende, representaba 20.000.

Símbolo de 'M'. Foto: elimparcial.com

Se sabe que los números solían escribirse de izquierda a derecha, aunque también lo hacían en bustrofedón, o renglón en una dirección y el próximo en la otra, incluso lo hicieron de derecha a izquierda.

En la antigua Grecia no se usaba algo parecido al cero o este, ya que no lo necesitaban, pues su sistema numérico era aditivo en vez de dar el valor a la posición de cada cifra, aunque tiempo más tarde científicos añadieron el uso del cero, pero no como un número sino como un signo de puntuación, así que generalmente este se usaba para decir que había un espacio en blanco o para hacer notación de que se trataba de una moneda de valor menor, ¡asombroso!

Se sabe que finalmente en la antigua Grecia estableció como su sistema numérico favorito en el siglo IV a. C. el alfabético, de ahí que se usó hasta que el Imperio Bizantino cayó en el siglo XV, aunque actualmente, sigue siendo famoso en las matemáticas y es usado de forma ocasional, pues simplemente marcaron la historia de la humanidad.

