Anticuerpo STI-1499 podría combatir al COVID-19 con tasa de éxito del 100%

La empresa biotecnológica estadounidense Sorrento Therapeutics dio a conocer sobre el descubrimiento del anticuerpo STI-1499, mismo que puede combatir y bloquear de manera eficaz el SARS-CoV-2 virus causante del COVID-19 que ya ha costado la vida de miles de personas en todo el mundo.

Anticuerpo STI-1499 contra el COVID-19

El descubrimiento del laboratorio Sorrento Therapeutics podría ser el más cercano para un tratamiento contra el COVID-19, ya que el anticuerpo, llamado STI-1499 podría contrarrestar el COVID-19, evitaría la infección tras adherirse al SARS-COV2.

Según el comunicado de la farmacéutica estadounidense, este anticuerpo es tan solo uno de mil millones que están probando, este en específico tuvo la condición de haber sido funcional contra el coronavirus.

Cómo funciona el anticuerpo STI-1499

La empresa biotecnológica indicó que esta glucoproteína, sería 100% efectivas después de incubarse cuatro días, para evitar que el patógeno se adhiera a células humanas cruciales y se reproduzca.

De esta manera, Henry Ji, presidente y director ejecutivo de Sorrento, indicó que los científicos intentan conseguir y asegurar al público algo para protegerlos de manera inmediata.

“Es un anticuerpo poderoso, a una concentración muy baja es capaz de prevenir completamente el 100% de la infección o inhibirla”

El estudio recalcó que la diferencia entre un anticuerpo y una vacuna es que esta última toma una proteína del virus y genera material en el paciente que luego es atacado por el sistema inmune.

Los pacientes responderán a una vacuna, incluso podrían tener un 10% o 20% de eficacia o bien otros tendrán un 90%, sin embargo, se sabrá la funcionabilidad hasta realizar grandes ensayos y evaluaciones,

“Un anticuerpo brinda protección instantánea contra el virus", añadió el reporte.

Cabe mencionar que el bloqueo que dio este anticuerpo tendrá que ser probado en animales para conocer el impacto y funcionalidad real, para después empezar los ensayos clínicos en humanos, por lo que la compañía tiene contemplado que a finales de 2020 presente un reporte ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para su validación.

Postura de la OMS ante el COVID-19

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente hay un total de once potenciales vacunas contra el COVID-19 que están siendo probadas, sin embargo, no hay una como tal. Incluso, esta semana la institución ha afirmado es muy probable que el coronavirus que causa la Covid-19 no desaparezca incluso aunque hayamos encontrado la vacuna.