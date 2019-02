Antes de tener sexo estas son las cosas que debes evitar hacer.

Antes de tener sexo hay cosas que debes evitar hacer para el bienestar tuyo y de tu pareja, pues creo que nadie está dispuesto a pasar malos momentos si se pueden evitar hacer cosas antes de este momento intimo, es por esta razón que aquí te decimos que es lo que debes evitar.

Descubre cuales son las principales cosas que debes evitar antes de tener sexo ¡Son importantes!

De acuerdo a la 7ª edición del Barómetro, la investigación sobre sexualidad más conocida realizada por la marca Control, seis de cada 10 jóvenes, de 18 a 35 años, conceden una alta importancia al sexo en las relaciones de pareja. Al 64% le preocupa mucho que todo vaya bien.

Antes de empezar con este momento intimo es recomendable que evites los siguientes puntos.

Olvidar tu cuidado personal

Lo fundamental es tener una higiene íntima adecuada, que no excesiva. Tan malo es no tenerla como pasarnos de limpios. Lavarnos en exceso puede afectar a nuestra piel y generar irritaciones o incluso favorecer el contagio por hongos u otras infecciones. Si nos aseamos todos los días, no necesitamos utilizar nada más que agua para respetar nuestro pH.

No cuidar lo que comes

Hay determinados alimentos que no te ayudarán a dejarte llevar por el placer y pueden hacerte sentir muy incómodo. Olvídate de las comidas muy picantes, evita comer coles y legumbres antes de una cita sexual si no queréis llevaros alguna sorpresa.

Beber demasiado

Una ingesta de alcohol elevada puede fastidiarte la velada. Al principio ayudará a agarrar ritmo pero hará que no alcances el orgasmo, si eres mujer, o te cueste mucho.

Hablar de cosas negativas

Nada de mantener una conversaciones que puedan preocupar antes de que la pasión se desate. Básicamente porque puede que no llegue a desatarse. Hablar sobre lo que te afecta negativamente en el trabajo, la familia o lo que te genera estrés, no solo te afectará a ti, sino a la persona que comparte contigo la conversación.

No confiar en ti

Deja que fluya, que una cosa lleve a la otra y no te preocupes por nada, lo más probable es que eso solo te importe a ti, y si no es así, no merece la pena.

Ir al baño antes

Sí eres mujer, se previsora y ve al baño bastante antes de mantener relaciones genitales y evita hacerlo justo antes. Así podrás hacerlo al finalizar. Orinar tras el coito ayuda a prevenir la cistitis.

