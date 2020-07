Anime cocinando en la vida real: Receta para hacer unagi matelote de Food Wars

Receta de Unagi de Food Wars. Foto: Best HD

La franquicia de anime, Food Wars: Shokugeki no Soma podría haber tomado el camino fácil y haber seguido estrictamente el absurdo y la excitación de las reacciones súper sugestivas que el elenco tiene a sus comidas ficticias. Sin embargo, lo que ayudó a que la serie se destaque de otras fiestas de servicio para fanáticos es su genuino aprecio y respeto por las recetas culinarias.

Entonces, si Food Wars va a mostrar un plato que hará que los personajes se debiliten en las rodillas , puede estar seguro de que lo justificará con una descripción detallada de la tarifa, por eso hoy uno de los volúmenes compilados del manga también será el libro de cocina.

Hay muchas recetas de Food Wars para elegir. Pero como estamos en pleno verano, te recomendamos una receta de unagi (anguila de agua dulce), ya que la sabiduría popular japonesa dice que se supone que ayuda a tu cuerpo a hacer frente al clima cálido.

El Volumen 11 presenta una receta que combina técnicas japonesas y occidentales con una receta de unagi matelote (matelote es un estilo francés de estofado de pescado en salsa de vino).

Receta de una receta de UNAGI MATELOTE. Foto:

Receta de Unagi de Food Wars

Ingredientes

1 corte de unagi

1 cebolla

Vino tinto

Mantequilla

Sal

Pimienta

Canela

Pan

Puré de papas

Preparación

Corta las cebollas en cubitos y saltea en una pequeña cantidad de mantequilla Una vez que las rodajas de cebolla comiencen a ponerse tiernas, vierta suficiente vino en la sartén para cubrirlas. Date unos 30 segundos para cocinar el contenido de alcohol del vino, luego agrega tu unagi a la sartén (es posible que necesites cortarlo por la mitad, dependiendo de cuánto tiempo sea). Si solo puede encontrarlo crudo, querrá asarlo primero antes de combinarlo con los otros ingredientes, para que no cocinar demasiado la salsa. Después de calentar el unagi y dejar que empape el sabor de la salsa, retire la anguila y colóquela en un plato. Regrese al sartén y agregue guiones de sal, pimienta y canela para completar la salsa. Verta la salsa sobre la unagi y coloque cualquier tipo de decoración decorativa que tenga a mano. Agregue el puré de papas y el pan (le recomendamos algo con un nombre elegante, como una baguette o brioche), ¡y estará listo para comer!

TE PUEDE INTERESAR: Food Wars: Sky presume un SEXY cosplay de Alice Nakiri

Resulta que en realidad puedes aprender a preparar una gran comida leyendo Food Wars! , y con Doyo no Ushi no Hi, el día en que la tradición japonesa dice que se supone que debes comer unagi, el 2 de agosto, podríamos tener que hacer esto nuevamente.