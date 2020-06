Animales exóticos son abandonados por la crisis del COVID-19, alertan expertos

Animales exóticos han invadido España, un ejemplo son las cotorras Argentinas. Foto: La Vanguardia.

El Servicio de Fauna de la Generalitat de Catalunya, recibió una llamada de emergencia en el que se informaba la presencia de un cocodrilo del Nilo en el río Pisuerga en España, un aviso inimaginable que sorprendió a todos ya que ese no es su hábitat natural, por ello los expertos creen que este era una mascota, cuyo dueño decidió abandonarla por la crisis de la pandemia del COVID-19, pero ¿cuál es el impacto de estas liberaciones de animales exóticos al medio ambiente?

Animales exóticos son liberados por el COVID-19

Ricard Casanovas del Servicio de Fauna de la Generalitat de Catalunya, asegura que no tiene idea de por qué las personas tienen animales exóticos cómo mascotas, pues se preguntó ¿qué clase de compañía se recibe de un cocodrilo?, y aunque no lo puede creer ahora no solo enfrenta la sorpresa, sino también las consecuencias de esta liberación en el medio ambiente.

La moda también llega al mundo de las mascotas, y en los últimos años la tendencia ha sido la compra de animales exóticos como las tortugas de Florida, cerdos vietnamitas, conejos enanos, cotorras argentinas, serpientes venenosas y hasta chimpancés, mismos que ante crisis económica que ha provocado la pandemia del COVID-19 se han convertido en un verdadero peligro, ya que algunos dueños deciden liberarlos al medio ambiente provocando grandes desastres.

Animales exóticos han invadido España, un ejemplo son las cotorras Argentinas. Foto: La Vanguardia.

Aunque los expertos aseguran que animales exóticos como el cocodrilo del Nilo no pueden sobrevivir al frío de la ciudad española de Valladolid, aquellas especies que sean capaces de adaptarse se convertirá en un verdadero peligro, ya que muchas de estas son invasoras o peligrosas.

Además, mucho cuidado con los cerdos vietnamitas, pues los expertos aseguran que tan solo en cuatro años, luego de que una persona abandonó a un cachorro de esta especie junto a su madre en la ciudad de Tarragona durante el verano, se creó una colonia con al menos 40 ejemplares.

Por otro lado, las cotorras argentinas han invadido España, pues Barcelona tiene hasta 5 mil de estas aves y resguarda por lo menos 1,500 de sus nidos. Esta especie sudamericana se duplica cada tres años sin control, ¡impactante!

En el caso de las tortugas de Florida, es aún más desastroso, ya que se tienen que retirar por año, al menos 2 mil ejemplares en Catalunya, pues los dueños se cansan de ella, ya que llegan a tener un tamaño de 30 centímetros, necesitando más espacio y comida, además viven entre 40 y 30 años y entre más adultas son se vuelven más agresivas.

Te pedimos Por Favor, que NO liberes a tu tortuga de florida ��,o de cualquier otra Especie Exótica, en el Medio Natural ��



Además de ser irresponsable con tu mascota, está prohibido.



Contacta con #AgentesForestales y #AgentesMedioambientales���� y te asesoramos de cómo actuar pic.twitter.com/82kUvcYX1P — AEAFMA (@AEAFMA) December 1, 2018

Entre otro de los animales exóticos que se han considerado de gran impacto en el medio ambiente de España son las ranas todo, que al día de hoy está a punto de erradicarse ya que es invasora y afecta a las especies nativas.

Al respecto, y pese a las evidencias antes señaladas y según la Coalición para el Listado Positivo española, aseguran que el 89 por ciento de los ciudadanos de España consideran que no es viable tener animales exóticos como mascotas; sin embargo, el resto del porcentaje podría ser el responsable de las catástrofes ambientales que causa la liberación de esta fauna en sitios que no son su hábitat natural, pues no solo ponen en peligro a las criaturas nativas sino también a los seres humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Animales silvestres deberían dejar de venderse en el mundo, propone Alemania

Si en estos momentos, tienes algún animal exótico como mascota y ya no puedes cuidarlo, no lo liberes en el medio ambiente, procura acercarte con las instituciones protectoras de animales de tu país y pídeles apoyo, pues de lo contrario estarás poniendo en peligro el ecosistema de tu localidad.

Con información de La Vanguardia.