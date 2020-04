Anillos de Chanel, Dior y Bottega Veneta que no pueden faltar en tu outfit. (Foto cortesía Vanity Fair)

En esta vida hay diversos accesorios que no pueden faltar en nuestro outfit, tal como los anillos que le dan un toque muy particular a nuestras manos y por ende a nuestro look. Por ello si eres amante de estos y por ende las inigualables marcas Chanel, Dior, entre otras, sin duda alguna estos te encantarán, y más porque son ideales para esta temporada.

Anillos Chanel, Dior y Bottega Veneta

Si, ha llegado el momento de decirle adiós a la temporada de minimalismo en los accesorios y en la joyería y darle la bienvenida a ese look ostentoso; tal como lo demuestran diversos modelos diseñados por Bottega Veneta y Versace.

Tras lo anterior a continuación te daremos a conocer algunos anillos que no pueden en tu outfit puesto que son súper llamativos y originales, mismos que han sido diseñados por las inigualables y extraordinarias casas de moda para estos meses; así que comencemos.

Anillos Bottega Veneta

Si lo que deseas en un anillo grueso que esté hecho en playa y con un chapado de oro de 18 quilates, sin duda alguna este es para ti; un punto ,muy importante que es uno de los diseños con mayor demanda en el mercado, tiene un costo de 590 €.

Anillos de Chanel, Dior y Bottega Veneta que no pueden faltar en tu outfit. (Foto cortesía JACQUEMUS)

Ahora bien, si lo que deseas es un diseño que esté lleno de creatividad y de originalidad, este es para ti; también tiene un costo de 590 €. y está entre las piezas más aclamadas; información Vanity Fair.

Anillos de Chanel, Dior y Bottega Veneta que no pueden faltar en tu outfit. (Foto cortesía BOTTEGA VENETA)

Anillos Chanel

Este modelo está inspirado en una creación del joyero francés Lorenz Bäumer, tiene un costo de 10.300€.

Anillos de Chanel, Dior y Bottega Veneta que no pueden faltar en tu outfit. (Foto CHANEL)

Ahora si deseas un diseño más marcado, este podría ser de tu agrado; fue bautizado como `Camélia´; te encantará.

Anillos de Chanel, Dior y Bottega Veneta que no pueden faltar en tu outfit. (Foto cortesía CHANEL)

Anillos Dior

Hay que recordar que los diseños vegetales y con toques contemporáneos son un hit en el mundo de la joyería; este anillo fue nombrado Jardín y está hecho en metal dorado, su costo es de 330€.