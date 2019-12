Angelina Ahumada: La educación de la mujer

El día de hoy, la instructora máster en cristaloterapia, psicóloga educativa, hipnoterapeuta y mastér en Programación Neurolingüística Angelina Ahumada de Alternativa, en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos explica sobre el valor de la educación en la MUJER.

Una de las creencias de triunfadores en Programación Neurolingüística es LA BUENA SUERTE, LA MANDÓ LLAMAR. Suerte es la esquina entre la preparación y la oportunidad, así que entre más nos preparamos, más suertudas nos hacemos.

Era imposible que dejara de aprovechar esta oportunidad, que agradezco para llegar a la mente y corazón de muchas mujeres.

Así, que dada la urgencia que este tema merece en esta época que escogimos vivir, es mi intención a través de estas palabras motivar e inspirar a las lectoras.

Como tengo poco tiempo para entregar este escrito, pido ayuda a mi mente inconsciente, que es la reserva de toda la información y sabiduría que acumulamos así como al inconsciente colectivo, para que fluya la información de manera fácil.

Las ideas ya están ahí, solamente hay que escribirlas.

Cada mes en el día de luna nueva, reviso y escribo mis metas y objetivos que deseo alcanzar en las seis áreas importantes para el ser humano: salud, desarrollo personal, familiar, laboral, económico y social.

En el área de desarrollo personal había anotado escribir artículos sobre temas de interés como vidas pasadas, PNL, sanación, finanzas, etc. Al recibir la invitación de esta revista, me quedó claro que mi mente inconsciente la había atraído.

Mujeres cultas y exitosas terminaron sus relaciones significativas y estaban solas. FOTO Cortesía Mujeres con ciencia.

Asimismo, Isabel, mi asistente, había soñado que hablaban de la revista para solicitarme este artículo. ¡Es maravilloso cómo funciona el inconsciente personal y colectivo cuando escribimos nuestras metas!.

La Dra. Marjorie Reynolds, una de mis maestras y para mí una de las más sabias mujeres a las que tengo acceso directo dice que la muerte y decadencia inicia cuando dejamos de aprender.

Marjorie cumple más de 80 años de haber llegado a la Tierra y aún continúa activa leyendo, escribiendo, actualizándose e impartiendo cursos, viajando, manejando su auto y recorriendo la Unión Americana desde Winnipeg, Canadá donde vive hasta Florida donde visita a una gran amiga, de Florida hasta Hollywood, de California hasta New Foundland, Canadá, donde tiene varios hermanos.

Para mí es un ejemplo de vida y la que tiene más kilometraje recorrido.

Siempre sonriente, alerta, observando, optimista, con una mente inteligente y ágil, dispuesta a ayudar y compartiendo metáforas de la vida, ¡es una mujer increíble!. Para mí es un buen modelo a seguir.

Angelina Ahumada y Marjorie Reynolds.

El siglo pasado leí la creencia:

“Mujer que sabe latín no tiene marido, ni tiene buen fin” que me parece fue escrito por una mujer en el siglo XIX. ¡Wow! Me sorprendió y asustó esta aseveración.

Fui observando en el entorno dándome cuenta del impacto inconsciente de esta creencia ya que muchas mujeres cultas y exitosas habían terminado sus relaciones significativas y estaban solas.

A pesar de todo, mi sabiduría interna y valentía me motivó hacia la transformación y desarrollo personal, que nunca termina, y me felicitó por haber hecho caso omiso de esa falsa creencia fatal para demostrar que la mujer se puede cultivar, crecer y ser mejor influencia para su familia, pareja y sus semejantes cuando se desarrolla ella misma.

Hoy el mundo ha cambiado y nos encontramos en el Siglo XXI en que es urgente el conocimiento empezando por sí misma.

“Conócete a ti mismo y conocerás el Universo”.

Se dice que estas palabras estaban inscritas en la puerta del Templo de Apolo en Delfos, alrededor del siglo VI a.C., antes de la historia de la filosofía. Así que empezar por conocernos a nosotras mismas es el primer paso.

Afortunadamente hay un prototipo de mujer que está abriendo brecha para las nuevas generaciones.

Me complace ver cómo cada vez es mayor el número de mujeres que desean estudiar, hacer una carrera, lograr sus sueños, prepararse para el futuro para ser mejores guías para las generaciones venideras y muchos hombres ven esta situación con más naturalidad dejando atrás patrones machistas y gustosos de compartir responsabilidades con la mujer.

Si bien la liberación femenil nos ha beneficiado, pero también implica responsabilidad personal.

Vivimos en un mundo de polaridades en que se destaca lo negativo sin embargo hay una gran población que desea mejorar, crecer, trascender y dejar huella.

Me enorgullece y llena de satisfacción ver a mujeres descubrirse, valorarse, cultivarse, desarrollarse, transformarse pues esto lo transmiten a las personas que las rodean e influencian a otras mujeres y hombres a través del inconsciente colectivo.

Esta es mi principal motivación en los talleres de superación que imparto.

Tenemos muchas herramientas en la era de la informática, estudios por internet, aprendizaje acelerado, terapias y técnicas de sanación y transformación, libros inspiradores, cursos y talleres de superación disponibles en infinidad de escuelas, universidades, lugares y horarios; solamente se necesita QUERER, decidirse a salir de la zona de confort y tu poderosa mente inconsciente te ayuda.

El viaje hacia tu interior no es fácil ya que te encuentras con miedos e inseguridades, ignorancia e inconsciencia pero vale la pena hacerlo.

Es lo mejor que puedes hacer por ti.

Te diré algunas razones por las que te conviene:

Sacas el mejor provecho de tu vida, que es la única que tenemos en este momento. Un alma avanza cuando hace el mejor uso de su cuerpo, de su tiempo y de su vida. Como quieras aprovecharla, depende únicamente de ti.

Otra creencia de PNL es YO SOY RESPONSABLE DE MI VIDA. Ya es hora de dejar de culpar a los demás de nuestras circunstancias.

TU ERES EL PRINCIPIO Y FIN DE TODO LO QUE TE SUCEDE. Tú has convocado, por ley de atracción, todas tus circunstancias.

Te tengo una buena noticia y creencia de Programación Neurolingüística:

TODO SUCEDE PARA MI BIEN. Aunque en ocasiones no te des cuenta, con el tiempo, la sanación y la comprensión entiendes que esa era la lección que tu alma necesitaba. ¡Y TODO ESTÁ BIEN!

Hace días Pablo Emilio, un niño muy especial de 6 años, me compartió “vine a la Tierra porque mi mamá me quiso mucho, vengo a aprender del amor y a ser educado y porque en la Tierra hay muchas cosas interesantes”.

La madre al escuchar esto se quedó boquiabierta dándose cuenta de la enorme responsabilidad que tenía.

¡Qué gran motivación para evolucionar como madre responsable!.

Laura había perdido antes a dos bebés así que Pablo Emilio es alguien muy importante para ella. Me comentó con gran emoción que cuando estaba él en su vientre, ella hizo un contrato con él de que si nacía, ella sería la mejor madre que pudiera ser.

Laura aparte de Pedagoga es una mujer sensible, amorosa y comprometida con su hijo consciente de que hay que prepararse continuamente para ser una buena madre.

TE PUEDE INTERESAR: El valor terapéutico del PERDÓN

Otras ventajas del autoconocimiento y de los maravillosos temas que existen en nuestro mundo:

Tu autoestima se eleva y por lo tanto tu abundancia también.

Tus recursos internos y externos se potencializan.

La información lleva al conocimiento que al integrarlo despierta tu sabiduría, que es eterna.

Encuentras en los libros a los amantes perfectos, siempre dispuestos para ti.

Desarrollas la asertividad para decir lo correcto, de manera correcta en el momento correcto, en otras palabras mejora en la comunicación intra e interpersonal.

Te ayuda a cumplir con tu responsabilidad como ser humano, como madre, hija, esposa, compañera, como amiga, guía, asesora, etc.

Para dejar atrás patrones de codependencia, desarrollar tu autosuficiencia y fomentar la interdependencia.

Para ser una persona atractiva, interesante y motivante para otros.

Te ayuda a abrir más puertas y oportunidades. Es la mejor inversión en ti misma.

Desarrollas credibilidad y respeto.

La auto motivación y el conocimiento despiertan tu propia sabiduría interna que te lleva a encontrar tu sentido de vida para cumplir con tu misión.

Adquieres mayor seguridad, confianza y agradecimiento con los perfectos procesos de la vida.

Desarrollas la capacidad de asombro y por lo tanto de valorarte más a ti y al mundo que te rodea.

¡Te reconoces como un ser único y valioso con infinitas posibilidades, con todas tus fortalezas y áreas de oportunidad para superar AQUÍ Y AHORA!

SI QUIERES LEER MÁS ARTÍCULOS DE ANGELINA AHUMADA DA CLICK AQUÍ

Gracias por abrir tu mente y corazón. ¡Anhelo que al leer estas líneas aspires a ser el mejor ser humano que tú puedes ser!

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.