¿Amigos con derecho? Conoce las reglas que deberías de seguir

Empezar una relación sexual con un amigo, sin que afecte a la amistad es una tarea muy difícil que muchos no salen vivos, pero no imposible.

¿Sabes que es un amigo con derecho? Los amigos con derechos son las personas con la que puedes mantener una relación casual y sin compromiso.

Las opiniones sobre este tipo de ‘amistad’ varían, ya que muchas personas no saben cómo manejarla; por eso te dejamos estas reglas que deberías seguir para ser el amigo con derecho perfecto.

Deja las cosas en claro desde el principio

Sé honesto y antes de empezar cualquier relación habla de tus intenciones y escucha las de la otra persona. Si la otra persona no tiene tus mismas intenciones, llega a un acuerdo y si no, simplemente no pierdas tu tiempo.

Celos

Supuestamente, un amigo con derecho tiene toda la libertad de estar con otras chicas. Por eso, si eres del tipo celosa, y crees que no podrás controlarlos cuando lo veas en alguna cita o conversando con otra muchacha, no te metas en esta situación. Una relación de este tipo, que es solamente sexual. ¡Aguas!

Puede terminar en cualquier momento

No te tortures con esto. Los amigos con derecho son una tipología frágil, un estadio intermedio entre la amistad y el amor de difícil gestión. Es importante tener claro desde el principio que puede acabarse en cualquier momento: en el mismo instante que una de las dos partes se enamore de otra persona.

Debes saber cuándo decir adiós

Hay tres razones principales que hacen que se termine una relación de amigos con derechos: una persona se encariña demasiado, una persona encuentra a otra persona con quien quiere tener una relación seria, o las dos personas simplemente se aburren y quieren seguir su propio camino.

Una vez que sientas que se puede terminar, entonces se acabó. Si estableces las reglas del juego desde el principio, no será demasiado doloroso hablar sobre terminar la relación.

Y en el caso de que ambos se hayan enamorado, simplemente deben sentarse y disfrutar de lo que les depara.