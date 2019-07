Amarres poderosos con el "Señor Ajo" para que se ENAMORE de ti

Sufres por un amor no correspondido, sientes que lo has intentado todo, quieres recuperar el amor de tu pareja (siempre y cuando aún sigan juntos) o tal vez no tienes una pareja y estas buscando a ese príncipe azul, pues la noticia es que con AJO podrás conseguirlo.

Presentamos varios rituales depende la necesidad que tengas, así que muy pendiente para conseguir el amor.

¿Por qué el ajo se usa para rituales mágicos?

El ajo tiene una gran variedad de propiedades mágicas y desde cientos de años, hemos visto utilizar como protección de energías negativas, maleficios, mal de ojo e incluso seres malignos. Pero también es un elemento de gran poder usado en hechizos de amor.

¿Por qué?

Propicia el enamoramiento

Aumenta el deseo

Fortalecedor de la fidelidad

¿Cuanto tiempo tardan en hacer efecto?

Suelen funcionar en alrededor de una semana, así que no fijes tu atención en el hechizo y permite que la magia se haga realidad. Son muy sencillos y fáciles de realizar en casa.

1. Amarre para atraer el amor

Si quieres conquistar a esa persona especial, pero no tienes ninguna relación con esta, pues este es hechizo para ti, lo puedes realizar cualquier día de la semana en cualquier fase lunar.

Material: 2 dientes de ajo, clavo de acero y un hilo rojo.

Ajo para atraer a la pareja.

Hagamos magia

Atraviesa los dos dientes de ajo, uno encima del otro, con el clavo de acero, para que se mantengan unidos. Utiliza el hilo rojo alrededor de ellos para reforzar esa unión. Esconde los ajos en un lugar oscuro y privado teniendo en cuenta que la parte superior del clavo se mantenga siempre arriba. Esto te representa a ti que haces el encantamiento. Déjalo guardado hasta que la persona que te gusta comience a mostrar interés por ti o si es tu pareja que veas que es más cariñoso y atento que de costumbre. Si el ajo de abajo brota, este es una señal muy favorable de que el amarre está haciendo efecto.

2. Amarre para recuperar la pasión

Cuando sientes que tu pareja ya no se interesa por ti y que la pasión se esta muriendo, este es el hechizo idóneo.

Material: Cabeza de ajo, bolígrafo rojo, una hoja de papel, bolsa de tela roja, cinta o tela negra y una vela roja.

Una cabeza de ajo hará la magia.

Hagamos magia

Agarra la vela, enciéndela y colócala frente a ti, luego toma la hoja y escribe tu nombre completo y el de tu pareja y dibuja un corazón alrededor de los nombres. Ahora dobla el papel tres veces, agarra la cabeza de ajo y con cuidado vas a meter el papel dentro de los ajos. Debes tener cuidado de no ir a separarlos. Coloca tu cabeza de ajo al frente de la vela y visualiza como deseas que mejore tu relación y cuan apasionado deseas se comporte tu pareja. Deja que la vela se queme por completo, cuando se haya apagado coloca la cabeza de ajo dentro de tu bolsa de tela y con la cinta negra realiza tres nudos para sellarla y guárdala donde nadie la toque. Cuando veas que tu relación está mejorando como tú visualizaste saca la cabeza de ajos de la bolsa y entiérrala, puedes ser en una maceta.

