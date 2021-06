Amarres de amor efectivos para mejorar tu relación de pareja

Una de las soluciones que puedes aprovechar para los problemas en tus relaciones sentimentales es la que te ofrecen los amarres de amor, considerados los hechizos más efectivos en este tipo de conflictos.

Por si no conoces los amarres y todo lo que tienen que ofrecerte, en esta página te presentamos algunos de los hechizos que más se suelen aprovechar para ir lo mejor posible con la pareja.

¿Qué son los amarres de amor y por qué son tan efectivos?

Hechizos hay muchísimos, incluso en cuestiones de amor. Los endulzamientos, por ejemplo, son también muy conocidos, aunque se utilizan para casos más concretos y a veces como complementos de los amarres.

En realidad los amarres de amor son los hechizos más poderosos en cuestiones amorosas. Por eso casi siempre son la mejor elección para solucionar un problema de pareja.

Los amarres consisten en rituales en los que se utilizan ingredientes, entre los que normalmente incluimos objetos personales. Al realizar una serie de acciones con esos ingredientes y a veces oraciones, concluimos el amarre como un deseo que pedimos al Universo.

Solo queda esperar a ver cómo los cambios surten efecto y la persona hacia la que dirigimos el hechizo nos deja evidencia de esta transformación de sus sentimientos.

¿Cómo hacer amarres de amor efectivos?

Los amarres de amor tienen que hacerse bien para que sean efectivos. La mejor forma de garantizar esto es mediante profesionales especializados.

En España, una de las profesionales mejor reconocida es Paloma Lafuente, quien no solo tiene conocimientos y aptitudes con los amarres de amor, sino también sobre endulzamientos, otros hechizos y lectura de cartas del tarot.

Por descontado, es posible hacer amarres de amor efectivos por cuenta propia. Sin embargo, las posibilidades de equivocarse durante un ritual son altas, sobre todo si no se cuenta con bastante experiencia.

No solo hay que fijarse en las acciones del ritual. También es necesario escoger el hechizo adecuado, utilizar bien los ingredientes, tener fe en el hechizo, visualización, concentración y, cuando todo termina ¡aún queda trabajo por hacer! Por ejemplo, rituales caseros que podemos hacer mientras esperamos a que el amarre tenga efecto o bien realizar alguna acción con los ingredientes utilizados en el ritual original.

Todo ello hay que conocerlo y no es que sea un secreto. Paloma Lafuente ofrece en su propia página web oficial información sobre muchos amarres de amor, que está públicamente accesible. Solo hay que aprovecharla para hacer el hechizo.

Además, Paloma Lafuente basa todos sus hechizos en la magia blanca que, como respeta el libre albedrío, evita que haya consecuencias negativas en caso de equivocarte durante el ritual.

¿Para qué sirven los amarres de amor?

Aquellos que desconocen los amarres de amor y que, por ejemplo, acuden a una primera consulta a Paloma Lafuente preguntan con frecuencia para qué sirven los amarres de amor.

Su respuesta, curiosamente, es uno de los principales motivos por el que son los hechizos preferidos en cuestiones de pareja y es que, en teoría, sirven para cualquier problema.

Su capacidad de adaptación, tanto a las personas que componen la relación, como al problema que debe resolver, es uno de sus principales valores y la razón de que sea de los hechizos más escogidos en conflictos sentimentales.

Ahora bien, aunque cada pareja es un mundo, lo cierto es que hay problemas que de forma general se repiten en muchas relaciones. Repasamos a continuación algunos de estos conflictos y los mejores amarres efectivos con los que podemos hacerles frente.

Amarres de amor para una reconciliación

Como Paloma Lafuente indica, lo ideal es que se apliquen las soluciones adecuadas antes incluso de que los problemas aparezcan.

Muchas de sus consultas, por ello, son ofrecidas a quienes ya han aprovechado la efectividad de los amarres y no quieren volver a pasar por problemas similares. Con acciones como la lectura de cartas del tarot, se puede realizar un óptimo seguimiento de la relación y actuar, incluso antes de que un problema haga acto de aparición.

Pero que sea lo ideal no significa que todo el mundo lo haga. Por ese motivo muchas personas han acudido a Paloma Lafuente cuando el problema de pareja es incontrolable e incluso se ha producido una separación.

Por este motivo, muchas veces esta profesional acude a los llamados amarres de amor para una reconciliación.

No tiene por qué haber una ruptura. Puede ser una situación derivada de una falta de comunicación, por ejemplo porque una de las dos partes no escucha a la otra persona.

El amarre en cuestión que se va a recomendar en estos casos es uno con el que se fomente este acercamiento y, sobre todo, esta capacidad de escuchar y llegar a un consenso.

El objetivo de un amarre para una reconciliación es que las dos personas se comprendan y basen su relación en estados como la calma, la armonía o la paz, además de por supuesto el amor entre ambos.

Este amarre limpia la energía negativa acumulada en la relación y permite llegar a una reconciliación del problema aunque, eso sí, requiere también encontrar el verdadero origen del mismo, dónde radica todo.

Para este amarre necesitas estos ingredientes:

1 vela rosa pequeña

Recipiente con agua.

Aceite esencial de rosa.

Flores de color rosa.

Cerillas de madera.

1 trozo de cuarzo rosa.

1 pulverizador.

Enciende la vela rosa y coloca unas gotas de aceite rosa en el recipiente con agua. Ahí es donde debes colocar el cuarzo rosa.

Espera a que la vela se consuma del todo y pon las flores de color rosa dentro del agua. A continuación coloca el agua en un pulverizador.

Con él, debes ir por casa pulverizando cada zona mientras dices:

«Agua suave, flor brillante, restaura la paz y el amor esta noche. Que así sea.»

Ten en cuenta pulverizar más en aquellas partes de la casa donde más discusiones se produzcan.

Una vez pulverizadas todas las estancia, pon las flores en un florero de casa o que hayas adquirido para el ritual.

Termina el amarre cogiendo los restos de la cera y enterrándolos en una maceta de la casa. Con el agua que te haya sobrado, riega el recipiente.

Amarre de amor para una relación estable

En el fondo, todos queremos estabilidad. Conseguirlo en una relación de pareja, aunque creas que el resto de parejas de amistades o de la familia lo han logrado, no creas que es fácil y piensa que las apariencias engañan.

Esto no es impedimento, por descontado, de que tú puedas disfrutar de una relación estable con tu pareja actual. Si ves que no hay compromisos por su parte, que la relación no avanza o que las discusiones sin sentido están desgastando vuestra relación, puede que necesites este amarre.

Primero consigue los siguientes ingredientes:

1 vela verde.

Cerillas de madera.

Aceite de sándalo.

1 alfiler o palillo.

Unta la vela con un poco de aceite de sándalo. Luego coge el alfiler (o el palillo) y talla sobre la vela el nombre de tu pareja y el tuyo propio.

Visualiza la llama durante un par de minutos y piensa en tu pareja. Luego recita esta oración, en voz alta y con convicción:

«Con esta vela espero que la energía nos una más: es nuestro mayor premio. Así se hará.»

Amarre de amor para aumentar la pasión

La pasión no debe nunca infravalorarse. Es la demostración del amor entre dos personas y asienta las bases de un compañerismo y un cariño que luego se ven reflejados en las acciones más cotidianas.

Para muchas parejas, la base de su felicidad es precisamente la pasión que sienten entre ellos, porque incluso en los momentos más rutinarios o hasta en los problemas más difíciles, la pasión sigue estando presente entre ambos.

Hay muchos amarres para la pasión y todos ellos son eficaces, si son realizados bien o con profesionales como Paloma Lafuente y son los apropiados para la situación sobre la que se aplican.

La solicitud de un amarre para la pasión puede ser en realidad muy diferente según la pareja. Uno de los más recurrentes es el amarre para que la pareja sea más ardiente.

En estos casos hay que reunir estos ingredientes:

1 vela roja.

Cerillas de madera.

3 trozos de hilos de los siguientes colores: rojo, blanco y rosado.

Aceite del amor.

Papel.

Bolígrafo rojo.

En este ritual enrollamos en la vela los tres hilos y la cogemos mientras pensamos en la persona amada, intentando visualizarla junto con nosotros.

Luego hay que humedecer los dedos en aceite y cubrir la vela con él. Es el símbolo de que la empapamos con nuestro amor.

Este amarre termina encendiendo la vela y repitiendo en voz alta y con convicción:

«El amor es dulce, el deseo es infinito. Como acaricio esta vela quisiera estar acariciándote a ti. Espíritus del deseo, vengan a mí ahora.»

Otro amarre relacionado con este tema muy solicitado es el de recuperar la pasión, para lo que podemos aprovechar las cualidades de la miel.

En este hechizo, hace falta reunir estos ingredientes:

Bote de miel.

1 tarro de cristal con tapa.

1 cuchara.

1 papel blanco.

1 bolígrafo rojo.

En el papel debemos escribir el nombre de nuestra pareja y luego meterlo dentro del tarro.

Con la cuchara, vamos llenando el recipiente de miel y formulamos la siguiente oración:

«Así como la miel tiene la capacidad de endulzar los alimentos, deseo que a su vez sea capaz de dulcificar tu pasión por mí. Bendíceme y haz que esta miel sea capaz de dulcificarle para que su pasión perdida pueda retornar a mí. Que así sea.»

Para terminar el amarre, tapamos el tarro y lo dejamos debajo de la cama.

Dentro del ámbito de la pasión, que es como hemos indicado uno de los más recurrentes para este tipo de hechizos, también es algo común solicitar en las consultas de Paloma Lafuente, hechizos para atraer a una persona amada.

El ritual requiere estos ingredientes:

1 fotografía de la persona amada.

Varilla de incienso.

Bolígrafo negro.

Cerillas de madera.

Comenzamos purificando el lugar donde vamos a hacer el ritual. Se puede hacer de forma muy sencilla con una varilla de incienso de cualquier olor, pero con el suficiente como para que podamos encenderla y esparcirlo por toda la estancia.

Con el espacio ya purificado, cogemos la imagen de la persona amada y detrás anotamos su nombre utilizando el bolígrafo negro.

Luego tenemos que decir la siguiente oración, mientras visualizamos a la persona con una actitud apasionada:

«Oh, Diosa del amor, ayúdame a que (nombre de la persona deseada) se sienta atraído por mí y que me ame para siempre. Por el poder que te ha sido otorgado, que así sea.»

Ahora cogemos la fotografía y realizamos una cruz en su cara con nuestra saliva. A continuación la doblaremos.

Terminamos el amarre con una oración a Afrodita, mientras alzamos nuestra ropa interior y la imagen:

«Oh, mi diosa Afrodita del amor, te suplico que unas nuestras almas para siempre y que reine entre nosotros el amor y el deseo. Como ofrenda a tu grandeza, te ofrezco esta prenda de ropa interior mía para que (nombre de la persona) siempre me tenga en su mente, se abrase por la pasión y se enamore de mí.»

¿Por qué confiar en los servicios de un profesional en amarres de amor?

Por descontado, hay muchos más amarres de amor o, incluso, para mejorar la pasión en la pareja. Lo importante es contar con alguien profesional como Paloma Lafuente o con los conocimientos suficientes, para poder escoger el hechizo adecuado en cada ocasión y desarrollarlo sin inconvenientes.

Si desconoces el amarre efectivo que necesitas para el problema con tu pareja, tampoco es un problema. Acciones como la lectura de cartas del tarot, ayudan a encontrar la respuesta a este dilema, para que puedas escoger el hechizo adecuado en tu situación.