Alternar tabaco y cigarrillos electrónicos no reduce riesgo cardiovascular

Fumar tabaco y cigarrillos electrónicos no implica menos riesgo de sufrir enfermedades de tipo cardiovasculares si solo se fumaba el tabaco tradicional, esto es lo que dicen los estudios.

Casi una de cada cinco muertes en Estados Unidos se debe al tabaco. Según la Asociación Americana del Corazón, es igual de malo así se alterne con cigarrillos electrónicos. Así lo demuestran los estudios.

Si además de conocer cómo te afecta el tabaco y cigarrillos eléctronicos, te gustaría saber si reduce el riesgo cardiovascular, su versión electrónica, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

Estudios de la alteración del tabaco y cigarrillos electrónicos

Estudio del cigarrillo electrónico

Muchas personas combinan el consumo de cigarros de tabaco y cigarrillos electrónicos pensando que el riesgo es menor. Sin embargo Andrew C. Stokes, autor principal del estudio, y profesor en el departamento de salud global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston demostró lo contrario en su investigación..

Para hacer el estudio, los investigadores revisaron los datos del Estudio de Evaluación de la Población sobre el Tabaco y la Salud (PATH), que contiene datos nacionales de salud y consumo de productos de nicotina entre 2013 y 2019. Se centraron en más de 24.000 adultos, de los cuales el 50% tenía 35 años o menos, y el 51% eran mujeres.

Los participantes se clasificaron en cuatro grupos: uno de 14.832 no fumadores (algunos de ellos ex fumadores o ex usuarios de cigarrillos electrónicos); otro de fumadores de cigarrillos electrónicos (822 personas); un tercer grupo de fumadores tradicionales (6.515 personas), y el cuarto con fumadores de ambos tipos de cigarrillos (1.858 personas).

Entre todos ellos, en los 12 meses anteriores al estudio, había más de 1.480 personas que habían sufrido una enfermedad cardiovascular y más de 500 casos de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular.

¿Qué encontró el estudio del hábito de fumar?

El análisis encontró que en comparación con las personas que sólo fumaban tabaco normal, las personas que combinaban los cigarrillos tradicionales con los electrónicos no presentaban diferencias significativas en el riesgo de cualquier enfermedad cardiovascular ni en el riesgo de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular.

Por último, en comparación con el consumo exclusivo de cigarrillos tradicionales, observaron que fumar solo cigarrillos electrónicos se asociaba con un 30%-40% menos de enfermedades cardiovasculares, pero los autores advierten de que hacen falta más datos en este ámbito porque la duración del estudio es corta y la tasa de eventos es todavía baja.

La gente debe saber que los cigarrillos electrónicos contienen nicotina adictiva y sustancias químicas tóxicas que pueden tener efectos adversos sobre su sistema cardiovascular y su salud en general.

El tabaco y cigarrillos electrónicos no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para dejar de fumar. Por lo que se sista a todas las personas que fuman y están interesadas en dejar de fumar a que hablen con sus médicos y su equipo de salud sobre otras opciones eficaces para dejar de fumar aprobadas por la FDA.

