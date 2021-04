Almohadillas de desintoxicación para los pies: Todo lo que debes saber

En el campo médico, la desintoxicación es un tratamiento importante que se lleva a cabo cuando alguien ha tomado una sobredosis de drogas u otras toxinas. Sin embargo, su práctica como una solución rápida para cuidar salud que puede hacer usted mismo ha ganado popularidad a lo largo de los años.

Hay varios regímenes o terapias de desintoxicación populares que se anuncian en la actualidad, que incluyen limpiezas con jugos, tomar suplementos dietéticos y sudar en un sauna.

Otro producto en el mercado se llama almohadilla para pies desintoxicante. Pero aunque los fabricantes pueden afirmar lo contrario, no hay evidencia de que estas, o las desintoxicaciones en general, funcionen.

En La Verdad Noticias, le presentamos todo lo que necesita saber sobre las almohadillas de desintoxicación para los pies, por qué no funcionan y qué puede hacer para ayudar al proceso de desintoxicación natural de su cuerpo.

¿Qué son las almohadillas de desintoxicación para pies?

Almohadillas de desintoxicación para los pies se popularizan en años recientes

Una almohadilla de desintoxicación para pies es un parche adhesivo que se coloca en la planta del pie y se deja actuar durante la noche mientras duerme. Puede comprar varias marcas en tiendas como Walmart, o en línea.

Los defensores de las almohadillas desintoxicantes para los pies afirman que el producto extrae toxinas, como metales pesados, de la planta de los pies. No existe ningún riesgo para la salud por su uso, y los supuestos beneficios incluyen:

Detener los dolores de cabeza

Reducir la celulitis

Manejo de la diabetes

Tratar el insomnio

Perder peso

Reducir la depresión

Cuando retire la almohadilla, se ennegrecerá o decolorará supuestamente debido a las toxinas que se eliminaron de su cuerpo. Se supone que el color del parche determina el tipo de toxinas recolectadas y, en teoría, cuanto más use las use más claro se volverá el parche. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto.

¿Funcionan las almohadillas de desintoxicación para los pies?

Almohadillas de desintoxicación para los pies son fáciles de usar pero no efectivas

No hay evidencia de que las almohadillas desintoxicantes para los pies funcionen como se anuncia, dice Jeffrey H. Alexander, podólogo del Centro Médico de la Universidad Rush.

Hasta ahora, no hay estudios científicos publicados disponibles que demuestren que las almohadillas para pies desintoxicantes funcionen. Todos los supuestos beneficios se basan en pruebas puramente anecdóticas.

Pero, ¿qué pasa con la almohadilla oscurecida cuando se la quita por la mañana? Lamentamos decirle que esos colores provienen principalmente de los productos químicos de las almohadillas.

Las almohadillas de desintoxicación para los pies, que están impregnadas de vinagre y otros productos químicos, pueden oscurecerse o cambiar de color después de reaccionar a la transpiración y el calor de las plantas de los pies, explica Alexander.

Esta decoloración también se ha encontrado al dejar caer agua destilada sobre el producto o al vaporizar la almohadilla sobre una olla de agua hirviendo. Lo máximo que absorberían es la transpiración del pie, dice Michael Trepal, de Asuntos Académicos del New York College of Podiatric Medicine.

Las glándulas sudoríparas de los pies pueden excretar humedad, pero esa es una parte normal del cuerpo, dice Trepal. También encontrarás todo eso después de usar un calcetín de sudor, incluida una cierta decoloración.

¿Por qué las desintoxicaciones no funcionan?

Expertos advierten que almohadillas detox de pies son un fraude

Una revisión de 2014 de los métodos de desintoxicación no encontró evidencia de que las estrategias anunciadas eliminen las toxinas del cuerpo o lo ayuden a perder peso

De hecho, en 2010, la Comisión Federal de Comercio acusó a ciertas empresas de almohadillas desintoxicantes para los pies por inducir a error a los consumidores a creer que las almohadillas podrían tratar numerosas afecciones médicas.

Las desintoxicaciones no solo no funcionan, sino que no hay necesidad de recurrir a una. Eso es porque el cuerpo hace un gran trabajo al desintoxicarse. Su tracto gastrointestinal, hígado y riñones trabajan para procesar, filtrar y excretar toxinas y desechos de su cuerpo.

¿Cómo desintoxicar el cuerpo de forma natural?

Hay algunas formas más beneficiosas y científicamente respaldadas para ayudar a su cuerpo con su proceso de desintoxicación natural, que incluyen:

Mantenerse hidratado: Beber una cantidad adecuada de agua ayuda a su riñón a filtrar adecuadamente los desechos del torrente sanguíneo y salir a través de la orina. Los expertos recomiendan beber diariamente 15,5 tazas de agua para los hombres y 11,5 tazas para las mujeres.

Dormir lo suficiente: Numerosos estudios han encontrado que dormir lo suficiente cada noche recarga el cerebro y puede limpiar el cuerpo de toxinas que se acumulan durante el día.

Consumir una dieta saludable: Consumir una dieta equilibrada de cereales integrales, proteínas y frutas y verduras es una opción mucho mejor para cualquier problema de salud subyacente, como la diabetes, que la desintoxicación rápida.

De hecho, una dieta desintoxicante, como una limpieza de jugos, puede ser peligrosa para las personas con diabetes porque muchas de estas dietas incluyen altas cantidades de azúcar sin fibra.

