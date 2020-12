Alimentos saludables que ayudan a combatir la tristeza del invierno

Alimentos que te ayudan a combatir la tristeza. Foto:Saber vivir

Si bien no existe una cura para la tristeza invernal, hay cosas que puede hacer para ayudar a mitigarlos, como por ejemplo incluir los siguientes alimentos en su cena de navidad.

Todo el mundo sufre de tristeza invernal y, según el Instituto Nacional de Salud Mental, millones de personas tienen trastorno afectivo estacional (TAE) con síntomas que incluyen depresión, lentitud y cambios en el apetito.

Lo que come y no come también ayuda a combatir la tristeza del invierno. Aquí hay algunos alimentos para comer y otros para evitar en los días fríos que se avecinan.

Alimentos para combatir la tristeza

Salmón y atún aleta amarilla

Durante la oscuridad del invierno, su cuerpo tiene problemas para producir vitamina D. La dietista Kelly Jones dice que estos peces son muy ricos en vitamina D.

Es excelente incluirlos en su dieta un par de veces a la semana en porciones de tres a cuatro onzas para obtener las cantidades adecuadas y satisfacer nuestras necesidades, especialmente cuando no tenemos esa exposición adicional al sol.

Frutas y verduras coloridas

Puede ser un esfuerzo comer una variedad de frutas y verduras en el invierno, pero es importante para obtener una variedad de antioxidantes y vitamina C.

Si solo comes manzanas y plátanos como fruta todos los días, y comes verduras de hoja y te concentras en todas tus verduras, pero te estás perdiendo el rojo, el naranja o el morado, entonces sólo estás seguro de los antioxidantes.

Cuantos más colores diferentes obtenga, más antioxidantes tendrá que pueden trabajar juntos para reducir la inflamación.

Legumbres, frutos secos y semillas

A estas alturas, es probable que todos hayamos oído hablar de los probióticos, microorganismos que pueden ayudar a la salud intestinal. Pero también necesitamos prebióticos, que alimentan a las bacterias en nuestro tracto digestivo inferior.

Puede encontrar prebióticos en la mayoría de los alimentos vegetales integrales, pero las legumbres, las nueces y las semillas son fuentes especialmente buenas y también sirven como una opción proteica.

Mariscos

Aumentar la ingesta de zinc es imprescindible en el invierno. Se cree que ayuda a mantener el sistema inmunológico mientras metaboliza los nutrientes y mantiene los niveles de energía.

Camarones

Los camarones contienen zinc que puede estimular su sistema inmunológico y evitar que se sienta agotado.

Chocolate negro

El chocolate negro es otra gran fuente de zinc. No estoy hablando de chocolate con leche. Estoy hablando de cacao al 85%.

Verduras amargas

La lechuga iceberg es sabrosa.Cuando se trata de verduras, intente optar por las oscuras y amargas. Cuanto más amargo sea el verde, mejor será. Rúcula, achicoria y diente de león: esos serán algunos de los mejores.

También es una buena idea reducir el consumo de alcohol, si no evitarlo por completo, ya que es un depresor del sistema nervioso central.

