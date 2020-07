Alimentos recomendados para el dolor de estómago

Alimentos para el dolor de estómago. Foto: El confidencial

La mayoría de las personas han experimentado un malestar estomacal, ya sea por intoxicación alimentaria, un virus estomacal o una afección médica como el síndrome del intestino irritable, para cuando esto suceda es importante la ingesta de los siguientes alimentos, ¡toma nota!

Un malestar estomacal no solo viene con una sensación de náuseas. Puede incluir otros síntomas como diarrea, calambres y vómitos. Pero dependiendo de lo que coma, puede ayudar o empeorar esos síntomas. Si bien tener malestar estomacal puede ser doloroso e incómodo, generalmente puede tratarlo usted mismo en casa

Alimentos para el dolor estomacal

Líquidos claros

Los líquidos claros son las cosas más fáciles de digerir para su cuerpo porque no dejan ningún residuo no digerido en sus intestinos. Además, son una manera fácil de mantenerse hidratado si experimenta pérdida de líquido por diarrea o vómitos.

Caldo claro, como el caldo Refrescos claros como seltzer Jugo de manzana o uva diluido Una bebida de sal electrolítica como Pedialyte Gelatina

Tenga en cuenta que no debe seguir la dieta de líquidos claros durante más de unos pocos días , ya que no le proporciona suficientes calorías o nutrientes. Si aún no puede mantener los alimentos bajos, debe visitar a su médico.

Especias como el jengibre

El jengibre se ha utilizado durante siglos para tratar problemas digestivos, y funciona especialmente bien para aliviar las náuseas y los vómitos. Algunos estudios incluso sugieren que el jengibre puede funcionar tan bien como un medicamento recetado contra las náuseas.

Manzanilla

La manzanilla es otro remedio natural para los síntomas del norovirus. Se ha demostrado que la manzanilla reduce los vómitos , pero no funciona tan bien como el jengibre para controlar las náuseas.

Carbohidratos simples

Apégate a los carbohidratos simples como el arroz blanco y las galletas. Si no está vomitando o tiene diarrea grave, no necesariamente necesita una dieta líquida, pero aún debe apuntar a alimentos fáciles de digerir. Esto significa que querrá comer alimentos bajos en fibra, ya que la fibra puede empeorar la diarrea y las náuseas.

Pasta pan blanco Galletas saladas Los plátanos en particular pueden ser una buena opción, ya que son ricos en potasio y la diarrea puede hacer que pierdas potasio.

Evite los alimentos fritos y lácteos hasta que esté completamente curado. Cuando comienza a sentirse mejor por un malestar estomacal y desea expandir su dieta, hay ciertos alimentos que debe evitar hasta que esté completamente curado. No se preocupe si su consumo de alimentos disminuye durante unos días, sin embargo, debe buscar la orientación de un médico si nota que está comiendo cantidades significativamente menores de alimentos durante más de una semana.