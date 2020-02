Alimentos que serán tus grandes aliados para bajar de peso. (Foto cortesía Diario AS)

Uno de los propósitos de Año Nuevo que más están presentes es, es el de bajar de peso, sin embargo también es uno de los que menos se cumplen y que pueden pasar y pasar los meses y no hacemos nada al respecto por llegar a este, sin embargo dicen que nunca es demasiado tarde, y por ello para que esto no suceda y comiences a hacer algo al respecto, si es tu caso, puesto que ya pasaron dos meses, aquí te dejaremos una gran opción para que logres tu objetivo.

Frutos para bajar de peso

Así es, si te encuentras en esta etapa en la que aún no haces algo al respecto por cumplir tu propósito o simplemente no lo hiciste pero ya llegó el punto en el que quieres bajar de peso ya sea por salud o porque quieres lucir un cuerpo distinto, hay ciertos alimentos que al introducirlos en tu día a día y por ende en tu dieta, te serán de gran ayuda para que no te mueras de hambre y por ende comas saludablemente.

Alimentos que serán tus grandes aliados para bajar de peso. (Foto cortesía El Diario)

Si, los frutos secos son un gran aliado en este proceso, puesto que los nutricionistas explican que son ideales para bajar de peso: Solamente “30 gramos al día contribuyen a la pérdida de grasas ganando salud” y estas es la cantidad necesaria para comenzar a perder grasa, e inclusive estos son de gran ayuda para dormir mejor; información Superdeporte.

Estas son las siguientes cantidades de los alimentos que te serán de gran ayuda para bajar de peso:

15 nueces de macadamia

60 pistachos

18 mitades de nueces

15 anarcados

20 almendras

20 avellanas

Alimentos que serán tus grandes aliados para bajar de peso. (Foto cortesía Diario AS)

Cabe mencionar que para bajar de peso es muy importante el ejercicio, las frutas y verduras como el aguacate y la coliflor, mantener hidratado, evitar picar entre horas y mejor optar por los frutos secos.

