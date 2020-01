Alimentos que pueden ayudarte a combatir el reflujo y la acidez estomacal FOTO CORTESÍA SALUD 180

En todo el mundo son muchas las personas que no se resisten a comer sus alimentos con un poco o mucha salsa picante, comidas grasosas para complacer el paladar que al final de todo muchos pagan las consecuencias de comer no tan sano cuando llega el reflujo y la acidez estomacal que no se siente nada bonito, pero la buena suerte es que hay algunos alimentos que pueden ayudarte a combatir estos malestares.

Combate la acidez y el reflujo- foto cortesía nrf.com

Generalmente después de haber comido alimentos poco saludables con grasas o irritantes, fumar o tomar en exceso bebidas gaseosas o alcohólicas, se hace presente la acidez estomacal, una terrible sensación de ardor, incluso junto con un sabor amargo en la boca y garganta.

Acidez estomacal foto periódico central

La buena noticia es que hay algunos alimentos que además de ser ricos, te ayudan a combatir estos malestares, de esta manera podrás seguir con tus acitvidades del día a día ¡checa estos alimentos!

Aguacate

Este delicioso alimento es muy rico en potasio y hierro, ayuda a bajar los niveles de colesterol, favorece la buena digestión y proteger al estómago del reflujo.

Avena

La avena posee fibra que ayuda a la digestión, contiene mucílagos que posee propiedades prebióticas que evitan el estreñimiento y protegen al estómago.

Plátano

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid, recomienda comer plátano, ya que es un alimento alcalino y rico en proteínas, alivia el malestar y a neutralizar la acidez.

TE PUEDE INTERESAR: Combate la depresión y eleva tu dopamina con estos alimentos

Calabaza

Posee propiedades que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Es suave para el sistema digestivo, la calabaza ayuda a combatir la gastritis, el estreñimiento y fortalece el estómago y la mucosa del tubo digestivo.

FUENTE: EL UNIVERSAL

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.