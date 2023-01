Alimentos que no rompen con el ayuno intermitente

El ayuno intermitente se ha convertido en un estilo de vida para muchas personas, sin embargo siguen existiendo dudas en torno a qué alimentos se pueden consumir durante el periodo que se está llevando a cabo.

El ayuno se rompe en el momento de ingerir alimentos que contienen calorías. El cuerpo comienza el proceso de digestión inmediatamente después de comer. Durante este proceso, los carbohidratos ingeridos se asimilan y se liberan en la sangre en forma de azúcar (glucosa).

Realizando ayuno intermitente el nivel de glucosa en sangre disminuye y podemos llevar nuestro organismo a la cetosis, proceso por el cual, según expertos, se acelera la quema de grasas. Por ello es muy importante saber qué alimentos se pueden comer para no interrumpir el proceso.

Hoy en La Verdad Noticias te presentamos la lista de alimentos que no rompen el ayuno intermitente.

Agua

Agua con gas

Agua con limón

Café solo o americano

Cualquier tipo de té

Infusiones

Caldo de verdura sin sal, sin papa y con verduras bajas en carbohidratos

Caldo de huesos

Aceite de coco

Kombucha

Kéfir de agua

¿La leche de avena rompe el ayuno?

Sí, debido a su aporte calórico la leche de avena rompe el ayuno. Además, muchas leches vegetales contienen azúcares (naturales y a veces añadidos).

Sin embargo, algunos nutricionistas, tienen una visión algo diferente. De acuerdo con los expertos cuando realizamos ayuno estamos ayudando a nuestro organismo a realizar autofagia; un mecanismo natural de regeneración que sucede en nuestro cuerpo a nivel celular. Algunos expertos sostienen que tomar café con una cucharada de aceite de aceite de coco, mantequilla, ghee o incluso un poco de leche entera puede ayudar a acelerar dicho proceso. Esto se debe a que las grasas que contienen estos alimentos no aumentan la insulina en sangre, por lo que el cuerpo puede utilizar esas grasas como energía sin romper la cetosis. Este tipo de café también se aconseja a la hora de llevar una dieta keto.

¿La Coca Cola Zero rompe el ayuno?

Sí, la Coca Cola Zero rompe el ayuno. Este refresco contiene, en su mayoría, dos edulcorantes artificiales: el acesulfamo potásico y el aspartamo, que son los encargados de darle ese sabor tan similar a la Coca Cola normal. Cuando tomamos bebidas o alimentos con edulcorantes artificiales solo engañamos a nuestro cerebro.

El cerebro al probar algo dulce (aunque no contenga azúcares libres) manda una señal a nuestro organismo. Inmediatamente nuestro cuerpo comienza a producir insulina para sobrellevar la cantidad de azúcar que creía que llegaría. De esta manera, rompemos el estado de cetosis y de autofagia.

¿Mascar chicle rompe el ayuno?

Sí, porque al mascarlo se activa el proceso digestivo. Además los chicles sin azúcar pueden provocar una subida de insulina en sangre, por lo que se interrumpiría el proceso de cetosis y autofagia

¿Tomar café rompe el ayuno?

Si el café se toma solo no rompe el ayuno, puesto que no contiene calorías. Un punto a considerar es que al tener el estómago vacío el café puede aumentar o generar un estado de nerviosismo. Por ello en algunos casos se recomienda optar por el descafeinado.

¿Ponerle sacarina al café rompe el ayuno?

Sí, la sacarina puede romper el ayuno. Al añadirlo puede alterar los niveles de insulina en la sangre. Además de que este edulcorante afecta negativamente las bacterias intestinales por lo que puede causar inflamación.

¿Beber agua con limón rompe el ayuno?

No, el agua con limón sin azúcar no rompe el ayuno. De hecho, se trata de una muy buena alternativa para mantenerse hidratado. El limón tiene un gran poder antioxidante y contribuye a reducir la inflamación del cuerpo y favorece la salud intestinal.

¿La kombucha rompe el ayuno?

Depende del tipo de kombucha que se consuma. Esta bebida es té fermentado y parte de una infusión. Para conseguir su fermentación es imprescindible agregar azúcar, por lo que deberás observar cuántos carbohidratos y cuánto azúcar contiene la marca de tu preferencia.

¿Ponerle Stevia al café rompe el ayuno?

En este caso, depende del tipo de ayuno que se esté realizando y el objetivo que se esté persiguiendo. En el periodo de ayuno de 16 horas, donde se recomienda no ingerir calorías, puedes endulzar tus bebidas (tés, infusiones y café) con stevia o eritritol en dosis pequeñas.

Hay que tomar en cuenta que, para no romper el ayuno, estos edulcorantes no deben provocar la subida de insulina en la sangre.

¿Desayunar un té rompe el ayuno?

No, el té no rompe el ayuno. Además se trata de una buena alternativa para desayunar pues no contiene calorías, siempre y cuando se trate de té preparado que provenga de sobres, hojas o copos. Es importante destacar que el té verde y negro contienen algo de cafeína y que los tés fríos suelen contener una gran cantidad de azúcar, por lo que no se recomiendan.

¿El aceite de coco rompe el ayuno?

No, el aceite de coco no rompe el ayuno. De hecho, muchos de sus beneficios se multiplican si lo tomamos con el estómago vacío. El aceite de coco ayuda a aliviar síntomas de acidez y otros problemas estomacales, además de que sus grasas naturales y saludables regulan el nivel de azúcar, ayudándonos a controlar el hambre.

