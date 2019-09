Alimentos que no deberías cenar si quieres bajar de peso

Si quieres bajar de peso, estos son los alimentos que deberías de dejar de comer en la cena, pero si te quieres sentir más ligero, saludable y con bienestar general, definitivamente debes olvidarte de comer lo que a continuación te enlistamos… no de forma definitiva, pero al menos sí por las noches.

Tal vez no te hayas dado cuenta, pero las cenas suelen ser las comidas más copiosas de nuestro día, cuando en realidad deberían de ser las más ligeras, pues estamos a punto de dormir y el exceso de calorías y alimentos provoca que tu organismo trabaje a marchas forzadas por la noche; como resultado: ¡hola insomnio e indigestión!

Por si fuera poco, los efectos continúan a lo largo del día, pues un mal descanso te lleva a sentir terrible por la mañana: eres menos productivo, estás de mal humor, y probablemente hasta sufras de malestar estomacal, hinchazón y todos esos síntomas desagradables que no te permiten comenzar el día al 100.

Así que si quieres verte y sentirte mejor, comienza a eliminar estos alimentos de tu dieta nocturna y verás que en poco tiempo te olvidarás de las malas noches, te sentirás estupendo, tendrás más energía y estarás revitalizado.

Carbohidratos

No, los carbohidratos no son malos, y sí, hay unos mejores que otros, pero los que definitivamente no debes de comer por la noche son pastas, galletas y panes.

Debido a que este grupo de alimentos son necesarios para brindarle energía al cuerpo, es una pésima idea comerlos a estas horas del día, puesto que no tendrás el tiempo para quemarlos y simplemente los almacenarás, es decir, ¡se convertirán en grasa!

Frutas

Las frutas son súper saludables y necesarias en nuestra dieta diaria, pero al contener azúcar se convierten en algo así como nuestros enemigos, al menos por la noche. Pero ojo, no te decimos que las satinices, simplemente te recomendamos incluirlas exclusivamente en el desayuno o como una de tus colaciones.

Embutidos

Mientras más naturales los alimentos, mejor, así que mejor evita los embutidos en la noche y a cualquier hora del día. Para ser honestos, aunque pueden saber deliciosos, tienen un aporte nutritivo casi nulo, se trata de alimentos procesados llenos de químicos, tienen demasiada sal, y ni qué decir de la grasa.

Grasas

Cualquier alimento frito o con exceso de grasa debería de ser eliminado de tu dieta nocturna… sí, una hamburguesa con papas y unos taquitos al pastor suenan super bien para cenar, pero son difíciles de procesar y se quedan almacenados en el tejido adiposo.

Irritantes

Por último, aunque los irritantes no “perjudiquen” nuestra figura como tal, son malísimos para la salud, pues provocan reflujo, acidez e indigestión, así que evítalos por la noche y procura no comerlos en exceso durante el día.

