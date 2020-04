Alimentos que debemos evitar en esta cuarentena y que tu cuerpo agradecerá. (Foto cortesía RPP)

La pandemia de coronavirus le ha dado un giro de 360 grados al mundo puesto que, y por mencionar un aspecto, millones y millones de personas se encuentran en sus casas (cuarentena) como medida preventiva que se ha puesto en marcha tras esta situación, sin embargo el hecho de que estemos en nuestros hogares no significa que podamos comer de todo y por ende no cuidarnos.

Alimentos que hay que evitar en esta cuarentena

Tras lo anterior es de suma importancia que pongamos mucha atención en los diferentes hábitos y en los alimentos que están formando parte de nuestra vida durante este confinamiento que ha pausado diversas actividades.

Es por ello, y en cuanto a la comida, aquí te diremos qué alimentos hay que evitar durante esta cuarentena y por ende siempre. Ante esto el nutricionista e investigador, Miguel López, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), el cual es un centro de investigación que se comparte entre la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) explica lo siguiente:

“Los alimentos que deberíamos evitar durante el confinamiento no son más que los que tenemos que desterrar siempre, especialmente ultraprocesados, precocinados, bollería, refrescos azucarados y todos aquellos con una densidad energética muy alta y calorías vacías”.

Alimentos que debemos evitar en esta cuarentena y que tu cuerpo agradecerá. (Foto cortesía Diario AS)

Moderar o evitar estos alimentos

De igual forma señala que el sedentarismo a causa de la cuarentena nos obliga a llevar medidas extraordinarias si no deseamos subir de peso: “Para reducir la ingesta calórica en estos días en que nuestra actividad física es más baja de lo habitual es recomendable reducir también en consumo de hidratos de carbono y sustituirlos por otros alimentos con una densidad nutricional más alta, como las legumbres”; información La Vanguardia.

Alimentos que debemos evitar en esta cuarentena y que tu cuerpo agradecerá. (Foto cortesía Muy Interesante)

Finalmente y de manera general es de suma importancia que se evite o modere la ingesta de estos alimentos: