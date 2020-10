Alimentos que debe incluir en su DIETA durante la MENSTRUACIÓN

Alimentos que debes comer durante la menstruación. Foto:Viva mi salud

Cuando llega el período, el sistema reproductivo del cuerpo sufre un cambio muy importante que logra el desarrollo de estos días determinantes para la mujer, por lo que la alimentación es un determinante para sobrellevar este ciclo, a continuación La Verdad Noticias te informa sobre los alimentos que debes comer estos días.

Durante el ciclo menstrual, las glándulas endocrinas producen una hormona que determina cuándo tiene su período, la cantidad de flujo menstrual que tiene y lo que sucede con sus órganos reproductivos.

Alimentos que debes comer en tu periodo. Foto: La copa menstrual

Después de todo, su período es lo que sucede cuando su óvulo no está fertilizado. Pero hay una manera de evitar el dolor y la hinchazón, y eso tal vez cambiando su dieta para prepararse para su período.

Alimentos recomendados durante la menstruación

Buenas grasas

Cuando tenemos la regla, tendemos a quemar más calorías al día. Puede quemar entre 100 y 300 calorías más de las que suele hacer. Se recomienda comer más grasas buenas para combatir este déficit calórico.

Las grasas suelen ser lo último que sale del sistema digestivo y lo mantiene lleno durante mucho más tiempo. Cuando comes grasas, ya no comes en exceso ni picas tanto. Agregue un poco de aguacate a su comida o coma un trozo de chocolate después de la cena para ayudar a que la hinchazón permanezca baja por más tiempo.

Omega-3

Durante el ciclo menstrual le puede ayudar con el dolor de su período. El salmón y el pescado tienen toneladas de ácidos grasos Omega-3. También puede tomar un suplemento como aceite de pescado para ayudar. Este ingrediente reduce la inflamación, que puede ser lo que le cause dolor durante su período.

TE PUEDE INTERESAR: Descubre que alimentos no debes de comer durante la menstruación

Estos son los múltiples beneficios de hacer un estiramiento adecuado ����������https://t.co/Bs3W7BwDuS — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 31, 2020

Hierro

El hierro es una gran herramienta para detener los calambres y la hinchazón. Come mucha carne y pescado si es posible. Si eres vegetariano / vegano y / o tienen restricciones dietéticas, come verduras de hoja verde El brócoli es muy rico en hierro y vitamina C, lo que puede ayudarlo a absorber el hierro mucho más rápido y mejor. El chocolate también es una forma de hierro que se puede consumir para el dolor menstrual.