Aliméntate bien sin afectar tu cartera

¿Compras una rica de orden de sushi el primer día de quincena y terminas comprando una sopa instantánea? Aquí te digo la manera para poder ahorrar y comer administrando tu dinero y sin sacrificarte.

Has un esfuerzo y comer en casa y/o cocinar tus alimentos y verás que puedes empezar a reducir tus gastos inmediatamente. Ya sé que dirás: -”No tengo tiempo” o -”llego a casa [email protected] y lo único que quiero hacer es dormir” o -”Qué flojera” pero ponte a pensar en tus metas, en ese viaje, la casa que quieres comprar o el carro con chofer que tanto deseas y sólo te quita ir al súper 15 minutos y para cocinar por lo mucho media hora.

Temporadas para comprar ciertas cosas

Y hay razones de sobra: Nos permite disfrutar de productos frescos y de buena calidad, tienen mayor contenido en nutrientes, tienen mejor sabor y suelen ser más económicas. Algo que he notado es que puedes encontrar muy buenas ofertas unos cinco días antes de la quincena.

En la Revista del Consumidor de PROFECO que te comparto aquí, encontrarás qué frutas y verduras comprar en qué temporada.

La lista del súper

Mi consejo es que realices una lista de compras semanal. Eso te ayudará a saber qué es lo que realmente necesitas comprar y ver que te hace falta en el refri. También puedes analizar qué productos consumir de manera variada para que no te aburras de comer lo mismo todos los días, haciendo recetas distintas, ricas y económicas durante toda una semana. Y por último, administrarás tus compras y no te desviarás en el súper comprando cosas innecesarias o no planeadas.

Los horarios de las compras

No es lo mismo que compres tu comida cuando tienes hambre ya que se te antojará todo y terminarás comprando cosas que se pueden hechar a perder pronto o comprando mucho. si tienes tiempo en las mañanas, sería ideal que fueras cuando está abriendo el súper, algunos abren a las 7am y es un momento ideal para que encuentres fruta y verdura fresca, sin maguyar, y sobretodo, sin gente.

"No vayas a hacer tus compras con hambre"

Planea tu comida

Mi mejor estrategia para comprar comida es semanalmente, así tu comida permanece fresca. En lugar de comprar por alimento, compra por receta, puedes usar los mismos ingredientes para distintos guisos. Además de comer mejor, también evitas desperdiciarla.

La comida

En lo personal, la forma más ahorrativa es cocinando un día para toda la semana, sepáralo en tuppers y congélalo. ¿Sabías que si lavas bien las frutas y verduras, y si las secas bien, duran más?

Come sano ahorrando

Si en tu lista semanal planeas dos días comer sólo verduras, te ahorrará mucho. También compra frutas de temporada para hacerte un rico y saludable coctel en las mañanas y para agua fresca puedes utilizar la misma. te nutrirá demasiado. Además puedes ver un buen pretexto para generar una dieta.

Compra local

Súper importante ayudar a la economía local, apoyas el mercado de la región y generarás empleos, los productos son frescos y libres de agentes contaminantes como pesticidas y sobretodo, son productos más económicos y recuerda llevar tu bolsa ecológica al comprar.

En la siguientes columnas desglosaré punto a punto lo dicho anteriormente.

¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias?

Mándame un mail y con gusto lo contestaré. [email protected]