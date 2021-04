Alimentación equilibrada a golpe de clic

Una alimentación equilibrada y la práctica habitual de ejercicio pueden librarnos de enfermedades y alargar nuestra vida, además de aportarnos otros beneficios, como energía y salud mental. Sin embargo, el ritmo frenético de la vida diaria suele interponer con frecuencia obstáculos en nuestro camino que nos impiden mantener una dieta sana: a menudo las prisas son sinónimo de emplear menos tiempo en la cocina y comer más comida procesada, con los consiguientes riesgos para nuestra salud (diabetes, cardiopatías…).

Además, compramos más comida de la que comemos y tiramos comida que nunca llegamos a comer, lo que indica que existen lagunas en la planificación de nuestra compra e importantes errores de cálculo. Y la cosa se complica si padecemos intolerancias y alergias.

Pero es posible que, sin darte cuenta, hayas pasado por alto una herramienta que puede serte útil para subsanar el desastre y que seguro tienes a tu disposición: un smartphone.

Los smartphones son hoy, las navajas suizas de antaño. Desde cosas tan habituales como llamar por teléfono o videollamada las 24/7, o gestionar tus cuentas del banco, casi todo puede hacerse actualmente con un smartphone. Por lo general, los usamos para las compras y el entretenimiento, el seguimiento de redes sociales, escuchar música (cualquier canción a cualquier hora desde cualquier sitio, incluso sin conexión)... Aunque también podemos encontrar a usuarios que hacen usos un tanto más sofisticados.

Hay quien disfruta de las virtudes de su smartphone para hacer un directo en Instagram o retransmitir contenido en un canal de Twitch o Youtube. Hay quien lo usa para diseñar su rutina deportiva, sus itinerarios, y recabar datos de tu progreso físico en streaming, mientras se relaciona con otros deportistas, con aplicaciones como Runtastic.

Casi cualquier cosa, puede hacerse hoy con un celular de última generación. Diseñar tus menús y planificar tus compras es ahora mucho más sencillo gracias a estas aplicaciones.

Si estás falto de ideas…Cookpad

Cookpad es una app en la que los usuarios aportan sus propias recetas caseras, las etiquetan, fotografían y guardan para otros usuarios. Así, mediante el buscador de la app, podemos seleccionar las categorías de recetas que nos interesan: recetas sin gluten, sin lactosa, veganas... Será tu app, si estás cansado de estrujarte los sesos para decidir qué comer hoy.

Si estás corto de ideas e ingredientes…Noodle

¿No te ha sucedido nunca que la nevera y la despensa están desiertas, y lo poco que queda en ella es poco susceptible de mezclarse? ¿Qué haces cuando llegas a casa y solo tienes un pepino, medio aguacate y crema de cacao? Descargarte Noodle. Esta aplicación te orienta, ofreciéndote una lista de recetas en función a la selección de ingredientes que tú quieras: solo apunta los ingredientes que tienes en tu nevera y Noodle resolverá tus problemas.

Si estás escaso de presupuesto…FitMenCook- Healthy Recipes

En la línea de Noodle, también podemos hallar FitMenCook. Kevin Curry, su creador, tenía el afán de demostrar que se puede comer sano, barato y sabroso a la vez. Para ello, ideó esta aplicación, que nos ofrece más de 400 recetas que podemos seleccionar en función de los ingredientes, las proteínas… Y, lo más interesante: permite crear la lista de la compra para las recetas que elijamos.

Si eres vegetariano…Recetas vegetarianas

Si eres vegetariano, tus alternativas de comida se reducen. Por eso, quizás te resulte útil recurrir a la app Recetas vegetarianas, que cuenta con una amplia selección (también tienen algunas recetas veganas), y que nos ofrece explicaciones ilustradas de todos los pasos del cocinado, para que tus platos queden igual que los del chef.

Si te inicias en el veganismo…VNutrition

Es posible que te hayas planteado pasarte a la dieta vegana de una vez por todas, y no lo hayas hecho porque no sabías por dónde empezar. VNutrition es una aplicación ideada precisamente para introducirnos en el veganismo, a través de una serie de tareas que nos ayuden a comprender cómo estamos comiendo o qué podemos mejorar en nuestra dieta. VNutrition no es un recetario, sino una ayuda en los primeros pasos hacia una dieta de tipo vegano.

Y, por supuesto, no olvides que, aunque las aplicaciones pueden ser útiles para organizar nuestra rutina diaria, ninguna de ellas puede sustituir el consejo experto de un profesional de la salud o de la nutrición. Por eso, en última instancia, siempre es recomendable acudir a un profesional que evalúe nuestra situación y nos asesore de forma personalizada.