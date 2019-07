Alfonso León presenta sus horóscopos del 22 al 28 de julio de 2019

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos comparte sus impresionantes predicciones para la semana del 22 al 28 de julio de 2019, la "Semana del Renacimiento".

Celebro la apertura de este nuevo ciclo con ustedes, estos días serán de gran limpieza y transformación energética, exprésate, intégrate y conquista tus sueños en estos días que serán clave para muchos, espero que disfruten de su pronostico como también de todo lo que les esto entregando, pendientes de lo que vivirán en esta gran semana, espero sus comentarios y escríbeme desde donde te conectas para estar en conexión total.

Mil gracias por tan buena vibra quien siempre te envía las mejores energías y muchas bendiciones.

Mercurio Retrógrado

Con Mercurio retrogradando en Cáncer y el Sol ingresando en Leo emocionalmente podrás sentirte inestable, pero, en esto momentos de introspección, Guerrero de Luz, podrás encontrarte a ti mismo y reinventarte para conseguir empoderarte.

Como tu Maestro de Luz quiero regalarte estos tips, para que dentro de tu interior, con el poder de tu energía positiva, te conviertas en una persona empoderada, y un ser espiritual de Luz.

Primero: ¡reconoce que no puedes controlarlo todo! Hay cosas que suceden a tu alrededor que escapan de tu control, deja fluir y no te detengas en cosas que no puedes cambiar, solo ten tu propósito muy en cuenta y no de desvíes de lograrlo.

Segundo: Acepta que existen progresos, retrocesos y periodos de estabilidad: así como todo puede ir viento a favor, hay momentos que las cosas se estacan y, hasta retroceden, es parte del proceso natural. Importante: que los momentos de progresos te inspiren para seguir, que los de retrocesos te permitan reinventarte y, en los momentos de estabilidad, sigue adelante.

Tercero: Habla positivamente, el poder de la energía positiva funciona como una ley de atracción que permite que se te abran muchas oportunidades.

Ser congruente, coherente y certero te permitirá mantenerte asertivo para lograr alcanzar lo que deseas.

Escribe tres veces en los comentarios la afirmación que hoy te comparto para que arranques con poder a creer en ti mismo, hazlo con fe:

Aries:

“YO SOY abundancia infinita”.

Tauro:

“YO TENGO lo que merezco”.

Géminis:

“YO PIENSO en positivo”.

Cáncer:

“YO SIENTO amor”.

Leo:

“YO QUIERO nuevas oportunidades”.

Virgo:

“YO ANALIZO mi ser”.

Libra:

“YO EQUILIBRO mi entorno”.

Escorpión:

“YO DESEO avance”.

Sagitario:

“YO VEO plenitud”

Capricornio:

“YO USO mi propósito de vida”.

Acuario:

“YO SÉ que puedo”.

Piscis:

“YO CREO en mi”.

