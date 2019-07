Alfonso León presenta los horóscopos del mes de julio de 2019.

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos comparte sus impresionantes predicciones para julio de 2019.

ARIES

Este mes todo comenzará a tener el orden perfecto. Vive el momento presente. Ábrete a nuevos proyectos. Crecimiento profesional, ascenso. Se te dará lo que tanto anhelas. Debes ser cuidadoso al tomar decisiones. Celebraciones con familiares y amigos.

Dinero: Asumes el poder en tus finanzas. Realizas compras imprevistas. Crédito que se te otorga, debes tener tus documentos en orden.

Amor: Los casados toman decisiones importantes. Los solteros se abren a una nueva relación de pareja.

Salud: Todo fluirá de forma rápida y positiva. No deben preocuparse por esas pequeñas molestias que sienten.

Número de poder: 32 – 49

Color de la suerte: Violeta

Consejo astral: Encuentra tu verdad y tu paz interior, llena de significado tu camino y sé fuerte.

TAURO

Si ya tomaste una decisión se coherente y no le des más vueltas. Siente la fuerza que hay dentro de ti. Alguien importante cree en tus ideas y esto te traerá grandes éxitos. Llego el momento de enfrentar lo que tanto has postergado. Alguien de tu familia necesita ayuda, búscalo y brindale tu mano amiga.

Dinero: Aumento de sueldo, reunión con tus superiores donde debes dejar las cosas bien claras, que no queden dudas. Ahorra.

Amor: Los casados hablan con su pareja y conectan lo que desean. Los solteros no habrá plan que se les resista.

Salud: Cuídate de dolores de cabeza, migrañas y mucho cuidado con hongos.

Número de poder: 31 – 77

Color de la suerte: Amarillo

Consejo astral: Elimina obstáculos, mantén la esperanza y permite que todo fluya con energía.

GÉMINIS

No pierdas la esperanza de conseguir tu mayor sueño. Entras en un ciclo contundente donde se te presentan pruebas de las que saldrás triunfante. Es momento de planificar, especialmente en todo lo relacionado con el hogar. Saldrá a relucir una energía que estaba oculta en el trabajo.

Dinero: Tu situación económica es holgada en este momento y puedes permitirte algunos caprichos, pero no abuses.

Amor: Los casados no deben descuidar a su pareja, porque podrían lamentarlo más adelante. Los solteros sostendrán una conversación con alguien que los desea.

Salud: Cuida tus oídos y tu alimentación.

Número de poder: 51 – 13

Color de la suerte: Rosado

Consejo astral: Disfruten el momento y vayan poco a poco, pero tengan claro que lo que están viviendo no es para siempre.

CÁNCER

Durante este mes sentirás que das pasos importante en el trabajo, el universo te recompensa, ascenso. Etapa de plenitud. Se producirán cambios positivos a tu alrededor, se presentarán oportunidades que debes aprovechar. Te llega una propuesta interesante a través de un amigo.

Dinero: Se comienzan a ver mejoras en tu economía, pero sé precavido y ahorra.

Amor: Los casados deben tener cuidado con una persona del pasado. Los solteros tienen que sacar los rencores de su mente porque este sentimiento no los lleva a ninguna parte.

Salud: Este mes tendrán las defensas bajas. Cuida tu sistema inmunológico.

Número de poder: 23 – 85

Color de la suerte: Marrón

Consejo astral: Lo que hayas aprendido no caerá en saco roto, más temprano que tarde te servirá para lograr lo que te propongas.

LEO

Alguien en quien tú confías podría defraudarte en el trabajo. Observa bien quienes son tus compañeros y quienes tus amigos. Momento de transformación. Se consagra un proyecto espectacular. Cuidado con mujer chismosa que se mete en tu relación. Remodelaciones.

Dinero: Nueva sociedad. Persona que te activa la suerte y trae abundancia a tu vida.

Amor: Los casados reanudan su vida amorosa. Los solteros ya es hora de que se enserien no pueden seguir con ese jueguito.

Salud: Ten cuidado con el estómago e intestinos.

Número de poder: 06 – 58

Color de la suerte: Verde

Consejo astral: Atrévete a tomar riesgos, deja el miedo, el universo te está brindando protección divina.

VIRGO

Un proyecto en el que has puesto tus esperanzas podría no salir bien. Energías negativas en el ámbito laboral, observa las señales alrededor de tu entorno. Terminas una relación o amistad, lo que se tenga que ir que se vaya.

Dinero: Cuida tu negocio de personas negativas. Compra y ventas que serán muy productivas.

Amor: Los casados pueden estar sufriendo separaciones, divorcios. Los solteros disfrutan de un viaje rápido.

Salud: Cuida tu vejiga. Chequea los valores de tu sangre pueden estar alterados.

Número de poder: 04 – 86

Color de la suerte: Beige

Consejo astral: Se apacible, busca soluciones pacíficas a cualquier problema que surja, permite que fluya tu paz interna.

LIBRA

La situación laboral te obliga a ser dinámico y estar en constante renovación. Especialízate en algo que pueda servirte más adelante. Energía perturbadora en el trabajo. Sanación que te permitirá abrirte a cosas maravillosas. Toma conciencia. Dios te protege.

Dinero: Compra y venta importante de algo que deseabas. Pareja te ayuda frente a una inversión. Éxito financiero.

Amor: Los casados se encuentran en busca de nueva casa. Los solteros tienen que soltar los miedos y entregarse al ser que aman.

Salud: Cuida tu alimentación. Sigue las recomendaciones médicas y no cometas excesos.

Número de poder: 68 – 40

Color de la suerte: Azul

Consejo astral: Practica la meditación en silencio. Aprecia las diferencias y evita hacerle daño a los demás.

ESCORPIÓN

No te adelantes a los acontecimientos, lo que tiene que ser será en su momento adecuado. Debes ser creativo, busca una nueva etapa en tu vida. Los cambios dan miedo, pero suelen ser beneficiosos. No te aísles. Se te presentarán obstáculos, se perseverante. Documentos que debes colocar al día.

Dinero: Negocio en puerta que te generará excelentes ingresos. Recibirás la ayuda económica de una mujer.

Amor: Los casados preparan una sorpresa para su pareja. Dicen más los hechos que las palabras. Los solteros mantienen una conversación con una expareja que quiere volver.

Salud: Cuida tu aparato digestivo, te puede estar causando problemas.

Número de poder: 50 – 76

Color de la suerte: Naranja

Consejo astral: Cuídate de personas que quieren hacerte daño, usa una piedra de turmalina para tu protección.

SAGITARIO

Recibes el apoyo de personas extranjeras. No permitas que abusen de tu buena fe. Conecta tu humildad, tu sencillez, se noble escucha a tus familiares. Nuevo empleo en el que te sentirás muy bien.

Dinero: El universo te recompensa con dinero que llega de forma fácil, fluida y cómoda.

Amor: Los casados encontrarán refugio y apoyo en su pareja frente a un problema que se les presenta. Los solteros reconocen un amor del pasado e intensificarán su pasión.

Salud: Cuida tu piel y tu sistema inmunológico.

Número de poder: 41 – 67

Color de la suerte: Blanco

Consejo astral: Necesitan un margen de libertad para ir tras sus sueños e ideales. No permitan que otras personas decidan por ustedes.

CAPRICORNIO

Tienes que hacer un nuevo plan de vida. Sal de la monotonía, realiza cambios positivos. Haz lo que indique tu corazón. Aprovecha que el universo está conspirando a tu favor. Fluye, da lo mejor de ti y busca tu felicidad. Un viaje que planificas con fuerza.

Dinero: Consigues estabilidad económica. Reunión con superiores donde te otorgan aumento de sueldo. Cuidado con inversiones.

Amor: Los casados descubren mentiras, traiciones. Los solteros tienen un encuentro con alguien que les dará mucha felicidad.

Salud: Cuidado con problemas con el estómago, colon, deben acudir al especialista para evitar males mayores.

Número de poder: 94 – 88

Color de la suerte: Fucsia

Consejo astral: Mantente tal como vas que las buenas oportunidades no tardan en llegar.

ACUARIO

Tendrás que modificar tu manera de trabajar o de desenvolverte ya que no estás llegando a las metas que te has propuesto. Te sientes cansado, conecta tu fuerza interior y superarás cualquier obstáculo. Debes confiar y delegar responsabilidades. Ámate, reconócete. Todo fluirá de forma excelente.

Dinero: Hay que quitar gastos de cosas que no necesitas, reorganiza tus finanzas. Compra de divisas. Viaje a tierras calientes.

Amor: Los casados se les activa la sexualidad, tendrán días de mucha pasión. Los solteros no pueden seguir atados al pasado, persona que se va y deben despedirla.

Salud: Debes hacerte revisiones médicas frecuentes para evitar infecciones.

Número de poder: 59 – 22

Color de la suerte: Ocre

Consejo astral: Es el momento propicio para establecer las bases de proyectos a largo plazo.

PISCIS

Evita los problemas en el trabajo ya que solo conseguirás alterarte y el mayor perjudicado serás tú. No le des importancia a quien no la tiene, pero se justo con las personas que tienes a tu lado, podrías perderlas. Alguien del pasado podría regresar y quizás no estés preparado para ese encuentro.

Dinero: Apertura, nuevos proyectos, negocios que fluyen con una energía espectacular.

Amor: Los casados si están llevando una relación clandestina, lo mejor es que la terminen ya que vienen conflictos. Los solteros si buscan amor alguien del pasado regresa ofreciendo la estabilidad que quieres.

Salud: Cuidado con los valores de tu sangre.

Número de poder: 41 – 33

Color de la suerte: Perla

Consejo astral: Rompe con ataduras que no te permiten avanzar.

