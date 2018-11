Alfonso León nos habla del agradecimiento.

Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos platica sobre los beneficios del "agradecimiento".

Es la virtud por la cual una persona reconoce, interior y exteriormente, los beneficios recibidos y trata de corresponder en algo por lo que recibió. Esencialmente, la gratitud consiste de una disposición interior, un corazón humilde y que responde al buen trato y nos hace ser capaces de darnos a los demás. Cuando la actitud de agradecimiento es realmente genuina, trata, de alguna forma, de expresarse en PALABRAS y en OBRAS. Consecuentemente, la gratitud incluye tres elementos:

RECONOCIMIENTO de que un regalo ha sido recibido; APRECIACIÓN expresado en agradecimiento; y, en cuanto sea posible, REGRESAR de alguna manera lo que se le ha dado de forma gratuita sin ninguna obligación de parte del dador.



En pocas palabras, la gratitud es el sentimiento que nos obliga a apreciar el beneficio o favor que se nos ha hecho o a querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera, pues reconocemos y valoramos la generosidad de los demás. Este sentimiento de gratitud es AGRADABLE Y TIERNO, nos hace sentir simpatía hacia otra persona porque esa persona nos ha tratado con una amabilidad o con una generosidad inesperada.

Agradecer.

El agradecimiento

Es muy importante que inclinemos la cabeza y demos gracias por la posibilidad de respirar cada día. En la medida en que agradecemos podemos sentir como nuestro cuerpo se llena de una gran fuerza de bondad y de prosperidad que nos impulsa a trabajar por nuestras metas. En China principalmente honran a sus ancestros que les permitieron vivir y a los dioses que bendicen su camino.



El agradecimiento nos permite pensar en cuantos cosas buenas tenemos y por las que nos sentimos contentos y satisfechos. Para hacer el ejercicio de dar gracias es fundamental que tengamos la sensación de que cosas buenas nos han pasado en la vida. Aquellos que no pueden dar gracias, seguramente están lejos de comprender cuan bendecidos están. Estas personas son las que se ven inundadas por las quejas y el victimismo. No pueden ver las cosas buenas en su vida y por ello tampoco pueden generar prosperidad y crecer conforme a eso.



Los grandes maestros taoístas daban gracias por estar vivo, el simple hecho de respirar es una bendición. Aquellos que tengan el don de la vida pueden moldear su realidad como prefieran y alcanzar sus más grandes sueños. Las personas que puedan ver está realidad comenzarán a sentir que son más ricos que nadie y justo en ese momento las puertas de la riqueza, la buena salud, el amor y el éxito se abrirá ante ellos.



En la cultura occidental los abuelos o ancestros son tomados como personas que están completamente alejadas de nosotros en el tiempo, sin embargo esto es falso, ya que a estas personas que vivieron antes que nosotros les debemos la vida. Sus atenciones, cuidados y relaciones nos formaron tal como somos. Algunos habrán heredado en alguna medida económica, otros de alguna forma material, pero todos hemos heredado sus creencias, sus costumbres y definitivamente sus historias. Las lecciones que aprendieron y que traspasaron a sus hijos y que fueron pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros, nos son útiles para enfrentar nuestras actividades diarias. Es posible que lo hayamos notado, como es posible que no, pero gracias a ellos somos y eso es un objeto de honra y agradecimiento.



Este día es perfecto para que tomes conciencia de cuan valiosa es la relación que tienes con aquellos que te precedieron en tu árbol genealógico y agradecerles la vida que tu tienes. Así que en la coordenada Noroeste puedes situar las fotografías que poseas de tus ancestros en un portarretrato de metal. Allí coloca un florero plateado o de plata con una flor blanca y una vela blanca. Sí ya tienes tu rincón de agradecimiento hecho, te invito a que lo limpies y enciendas en éste una vela blanca. Con esta cura te permites agradecimiento a tus ancestros y consagrar todo su apoyo en los proyectos que piensas realizar en este nuevo año.



También este es un día especial para honrar a los dioses, por ello dependiendo de la creencia que poseas lleva unas flores, incienso o velas a tu templo sagrado. Sí tienes un altar en tu casa enciente una luz y sitúa allí ofrendas. Dependiendo del credo que se practique estas flores pueden ser de flores, dulces o frutas. Lo que es fundamental en este día especial es que te permitas dar gracias por las cosas buenas que abundan en tu vida y que cada día serán mejores.

¿Qué se logra con la gratitud?

• Dar las gracias a alguien es purificar la atmósfera entre nosotros y los demás, pues nos ayuda a hacer felices a los demás sin sacrificios ni grandes esfuerzos. Un “gracias” y una sonrisa pueden cambiar el día de quien lo recibe. Algunas veces incluso puede sanar situaciones difíciles.



• La gratitud nos permite disfrutar más lo que somos y lo que tenemos y recibimos, porque al dar las gracias la paz interior crece y los sentimientos más nobles se refuerzan, tales como amor, confianza, amistad, paz, cordialidad, reciprocidad.



• Con la gratitud nos acostumbraremos a dar gracias por lo que tenemos y no lamentarnos por lo que no somos o nos gustaría tener. Esta sencillez nos permite disfrutarlo todo sin crearnos exigencias y necesidades superfluas.



• El verdadero agradecimiento nos hace sensibles la belleza, la sabiduría, la grandeza y el amor. Sólo el cultivar correctamente esta sensibilidad puede llevarnos hacia una verdadera evolución de luz y armonía, y permitirnos superar todas las pruebas y las tentaciones.



• Al agradecer nos volvemos tolerantes y de corazón abierto, porque la gratitud también nos hace perdonar.

Tu rincón sagrado de agradecimiento

A la hora de agradecer es importante conectarnos con nuestro nivel sagrado. Por eso recomiendo que en la casa se tenga un espacio que simbolice la conexión con nuestra creencia, con imágenes o las piezas que consideremos válidas. Debemos crear un altar sagrado. Por mis profundos conocimientos en Feng Shui, el sitio ideal para colocarlo es la coordenada noroeste de nuestra casa u oficina. En ese sitio tendrás una conexión con lo divino, cualquiera que sea la cultura, religión o creencia espiritual que practiques, porque lo válido es la forma como representes lo sagrado energética y físicamente en tu espacio.

Tu rincón para agradecer.

En lo particular respeto todas las religiones, creencias o cultos, porque toda persona tiene el derecho a creer en lo que le parezca, pues todos manejamos el concepto de la Fe, es decir, todos tendemos a creer en algo, indistintamente de lo que se muestre en el ámbito religioso. Lo que sí me parece inadecuado es que, motivados por el miedo, se coloquen muchas imágenes combinadas de diferentes creencias. Me refiero a colocar una imagen de Buda al lado de una imagen de la Virgen del Carmen, pensando que si no nos ayuda uno lo hará el otro, porque eso es pensar que lo más sagrado es débil.

