Alfonso León nos habla del Feng Shui como filosofía de vida

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos platica sobre como conseguir nuestros anhelos por medio del Feng Shui.

Quiero mostrarles cómo consagramos el Feng Shui como filosofía de vida. Lo principal es conocer un poco de su historia, para que logremos entender este hermoso arte.

El arte del Feng Shui es milenario y encuentra sus fundamentos en el movimiento de la energía que existe en todo el universo. Su origen data desde hace cinco mil años aproximadamente, está dentro de las más antiguas religiones y creencias del mundo. Muchos pueblos han sido tocados por su gran poder.

La filosofía del Feng Shui.

Por ser tan antigua poco se conoce de su historia real, sólo ha quedado la narración de su nacimiento resguardado en mitos y leyendas que desde antaño los ancianos contaban a sus nietos y que el mismo pueblo repetía dentro de las canciones de su folklore. No hay duda alguna en que comenzó como la forma de hallar el lugar propicio para que las almas de los muertos cuidaran a sus descendientes.

Es decir que desde tiempos inmemorables los antiguos sabios observaron la energía de la naturaleza que los rodeaba y encontraron la forma de hacer fluir dicha fuerza en los funerales. El sitio para el último descanso del difunto se elegía usando los conocimientos en el movimiento de las estrellas y su alienación con ciertos puntos energéticos de la tierra para proveer a los descendientes una buena fortuna.

Con el paso de los años está tradición se mantuvo en los poblados y se extendió al palacio con mucho más estudio y refinamiento en los mismos principios. Los emperadores hicieron fundar sus palacios usando el conocimiento de sus Maestros Feng Shui.

Estudiosos que eran expertos en diferentes áreas de la ciencia y que compenetraban sus profundos conocimientos para definir estrategias militares, proyecciones de gobierno y las ciudades precisas para edificar palacios o casas de gobierno. Todo lo relacionado con este arte permaneció profundamente oculto, hasta el punto en que se creía que algunos emperadores habían recibido toda esta sabiduría desde el cielo. Leyendas que comenzaron a perdurar en el tiempo hasta nuestros días.

TE PUEDE INTERESAR: Alfonso León recomienda activarte con "El Poder de las Velas"

Consagrando el Feng Shui como filosofía de vida

Es muy importante que tomemos conciencia de lo que es el Feng Shui. Las palabras Feng Shui tienen un significado muy especial: Feng es viento y Shui es agua. Estas palabras combinadas hacen referencia a la armonía de la naturaleza, de nuestro planeta y de nuestro universo. Este es un arte creado por los chinos para equilibrar las energías dentro de nuestras vidas tomando en cuenta la geomancia del planeta que es nuestra verdadera casa, si te conectas con cada una de estas líneas energéticas la naturaleza te va a proveer en todo lo que busques.

Tomando como referencia las palabras vientos suaves sobre aguas mansas, aquí hago referencia como me lo enseñó un maestro, él me decía: “Cuando vayas a cualquier playa observa como las gaviotas se desenvuelven alrededor del mar, si te das cuenta ellas no se esfuerzan en volar solo se deslizan en el viento y cuando quieren comer tienen la inmensidad de un mar abundante que les dará cuando quieran la provisión de su alimento.” Llego tú gran momento de despertar y de reflexionar acerca de tu prosperidad. No puedes seguir en la queja, ni en la victimización ni muchos menos en estar entregándole la responsabilidad a otros.

Las gaviotas fluyen cuando vuelan, así fluye tu.

Recuerda que tú eres un ser maravilloso, un ser creador de la realidad que te mereces vivir y mientras abras tus ojos cada mañana cualquier milagro puede suceder. Por eso escogiste este país que esta en un planeta abundante y que te proveerá de todo lo que requieres. Por eso antes de preocuparte: ¡Ocúpate de ti mismo! Comienza activar el amor por ti y verás que cada movimiento que realices dentro de tu alma te permitirá mover conscientemente todo el afuera.

Yo quiero ayudarte a ir construyendo tu mayor sueño y de la mano de este arte ancestral; que me ayudo a ordenar y hacer de mis espacios lugares donde pudiera conectar mi prosperidad, te darás el permiso de realizar un viaje donde comenzarás a identificar dentro de ti tus energías malas y las buenas. Es allí donde desde tu mayor sombra encontraras tu verdadera luz.

A través de esta filosofía de vida establecemos las energías de la muerte y de la vida, del yin y el yang, de la luz y de la oscuridad, del día y de la noche no solo en nuestra alma sino también en nuestros espacios y solo en los opuestos es donde encontraremos nuestro verdadero equilibrio para vivir a plenitud y en armonía.

Ying Yang

Para poner en práctica el conocimiento del Feng Shui no importa la religión, ni la creencia que practiques. Tú puedes ser católico, cristiano, judío, musulmán, el Feng Shui no interfiere con ningún tipo de doctrina, creencia o religión. Debes tomar en cuenta que los objetos chinos en tu casa u oficina no solucionaran las situaciones difíciles de tu vida. La energía de cambio proviene de tu interior.

Yo te recomiendo para que el Feng Shui entre de la mejor forma dentro de tu ser, que la energía se mueva desde el interior de tu propia alma. Esa es la mejor energía para iniciarte en este arte. En estos años que llevó estudiando día a día este maravilloso arte ancestral, he aprendido que siempre hay que volver al origen para poder canalizar la energía dentro de tu vida.

No llenes tu casa de cosas chinas.

Sí te llenas de un montón de cosas chinas, que puedes no necesitar, cometes el grave error de desbalancear tus propias energías y crear conflicto con la decoración que actualmente tienes. Todo tendrá que conjugarse en el equilibrio perfecto de tu vida y cada persona tiene una formula diferente.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.

Cualquier objeto que te ha generado dolor o incluso trauma no debe permanecer en tu hogar. Debes sacarlo de tu hogar al tiempo que reconoces esa herida y le das paso a la sanación de tu alma. Al limpiar tus espacios comienzas a hacer el mejor Feng Shui.

Más información del tema en www.alfonsoleon.com