Alfonso León nos explica como conectar la misión de vida: nuestro norte

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos dice como lograr que nuestra misión de vida sea clara para cada uno y así tener la profesión que nos hara exitosos.

El norte es la coordenada donde podemos activar la misión de vida, la carrera de cada persona, su profesión.

Es excelente cuando quieren activar un empleo, cuando desean comenzar a conectarse con lo que por ley divina viene a trabajar en este maravilloso mundo.

Conecta tu misión de vida.

Es importante que reflexionen acerca, si se sienten realizados en su vida, si lo que hacen es lo que les llena, o están en el empleo que deseaban y les hace felices, porque no es bueno tener un empleo por aparentar.

TE PUEDE INTERESAR: Alfonso León nos habla del Feng Shui como filosofía de vida

Esta pregunta es muy importante que la respondas con sinceridad porque es desde ese punto que procederemos a activar el norte, y después que seas sincero contigo mismo, es así como equilibraras tu energía interna es cuando la magia del feng shui empieza a canalizar esa energía, por eso hay que reflexionar en estos momentos si estas en el sitio que te corresponde por ley divina y si estas entregándole al mundo toda la energía profesional, poco a poco es como nosotros vamos a evolucionar y poco a poco como te permitas sanar, allí es cuando vas a encontrar el empleo perfecto.

Pero hay que tener presente que cuando queremos un cambio, una evolución o crear nuevos proyectos debemos activar la coordenada oeste que es la de la creatividad, la creación, cuando activamos el norte es porque tenemos claro que queremos hacer y allí comienza a canalizarse la energía del universo hacía nuestro deseo.

Cuando tienes un don y no lo activas te pasa la vida y vas acumulando frustración, porque no puedes olvidar que en tu nacimiento tu don estuvo presente. Cuando logras reconocer no importa lo que hayas hecho hasta ese momento, como lo que hayas estudiado, o lo que pueda decir la gente. Cuando se contacta tu misión aparece el camino a la elevación. De lo contrario, la vida permanece en una sola horizontalidad, como si no ocurriese nada en lo absoluto. A este momento de decisión yo lo llamo “El Despertar”, que es el encuentro entre el don y la misión de vida.

Una de las trabas para que esto ocurra es que relacionamos la misión de vida con la situación económica, por eso para lograr este despertar tan significativo hay que olvidarse del dinero. Otro punto importante es la Rendición, que no es más que abandonar la lucha. Si no te rindes por tu don ante tu propio ego, no te conectarás con tu misión de vida. Un segundo paso es reconocer nuestra actitud.

Reconocer nuestro don, a veces es difícil, pero hay ejercicios que te pueden servir y con todo mi amor te los quiero entregar:

Escríbele una carta a tu alma

Escríbele a tu alma cómo te gustaría ser, qué te gustaría hacer y tener. Cómo te verías en un año y hasta en 10 años. Esta carta debe ser de autorreflexión, va dirigida a tu alma porque allí es donde se encuentra tu don. Cuando la escribes hazlo con pasión, recuerda tener en mente qué quieres proyectar de ti al mundo. Recomiendo que esta carta sea escrita en un papel blanco, en tinta o pluma.

Carta a tu alma.

La carta puede ser reforzada con una fotografía en donde estés feliz en un portarretrato negro o plateado. El en Feng Shui el color negro representa la profesión, la misión de vida. Lo ideal es que la coloques en el Norte de tu oficina, sala, estudio o habitación. También la puedes complementar con una Tortuga cabeza de dragón, que representa la longevidad, es decir, la idea es que cuando alcances tu don lo puedas preservar en el tiempo.

La cabeza de dragón se debe a que se dice que cuando una tortuga vive más de mil años, su cabeza se convierte en la de un dragón. Completa esta ceremonia con una bandeja plateada con monedas, donde colocarás el sencillo que día a día te sobra. Acostúmbrate a comprarte algo con este dinero en luna llena para sellar el compromiso con tu don.

Recuerda que es ahora el momento para comprometerte con tu misión. No esperes que el tiempo pase. El universo en ste instante te está dando una oportunidad

¡No la desaproveches!

www.alfonsoleon.com

Lee También Alfonso León nos habla del Feng Shui como filosofía de vida