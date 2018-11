Alfonso León explica cómo salir de la “Zona de Confort”

Nuestro maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración del día de hoy para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos comparte en esta ocasión todo sobre “Los cambios”.

Decide cambiar.



Es importante reconocer que los cambios son parte de la vida, que todo a nuestro alrededor funciona con base en un proceso de transformaciones y ciclos. Y está en nosotros aprender a aceptarlo y captarlo. Comprender que nuestra vida forma parte de ese proceso cambiante de situaciones y que permanentemente estará buscando desarrollo y evolución.



Hablar de cambios es, quizás, una de las cosas más difíciles para el ser humano, debido a que por lo general nos resistimos a ellos y tomamos actitudes como la negación, rabia, ansiedad, miedo, inseguridad e incertidumbre, y esto es normal. Lo que no se debe permitir, es quedarnos estancados en estos sentimientos que por lo general lo que hacen es bloquearnos y nos paralizan ante la idea de abrirnos a nuevas experiencias.



Esto pasa porque no nos sentimos preparados en los ámbitos emocional y mental para dar un cambio en nuestras vidas, para abrirnos y aceptar nuevas experiencias. Creemos estar cómodos con lo que tenemos y preferimos mantenernos donde estamos porque el corazón nos dice que estamos bien. Y esto es parte de la autodefensa de nuestra especie humana.

Nos resistimos a salir de la Zona de Confort.



Esa sensación de costumbre y que nos hace resistirnos a los cambios, es lo que los expertos en coaching denominan “Zona Confort” y la definen como el conjunto de límites que la persona acaba por confundir con el marco de su íntima existencia. Y esta es una de las expresiones más representativas, debido a que define gráficamente el acomodo de aquellas personas que renuncian a tomar iniciativas que les permitan gobernar sus vidas.



Sucede en muchas ocasiones cuando estamos en un trabajo donde sentimos que ya recorrimos todos los caminos y llegamos al punto de reconocer que cumplimos el ciclo, pero estamos tan cómodos con el entorno y con nuestro puesto que preferimos quedarnos allí antes de buscar otra oportunidad que nos brinde nuevos conocimientos. Comenzamos a pensar: me gustará mis nuevos compañeros, me llevaré bien con mi nuevo jefe, entre otras cosas.

Puedes afrontar el miedo al cambio siguiendo estas recomendaciones:

1. Recuerda que las dificultades son normales en la vida.

2. Acepta un cierto nivel de riesgo en tus decisiones.

3. Evalúa con realismo los pros y contras de una opción u otra hacia el cambio.

4. Aprende a apreciar diferentes posibilidades en la resolución de un problema.

5. Piensa que cada opción tendrá cosas buenas y malas.

6. No busques la solución perfecta, sino la que más te haga feliz.

7. Toma ejemplo de errores y aciertos ajenos, eso es una ventaja.

8. Confía en ti mismo, aun cuando no siempre aciertes. El ensayo y error es una parte del proceso de aprendizaje.

Todo cambio trae un riesgo.



Claves Para Enfrentar los Cambios



• Serénate: maneja tu ansiedad para que puedas reflexionar alternativas con lucidez y claridad de ideas.

• No asumas el lugar de víctima: reconoce tu parte de responsabilidad, toma las riendas y ponte en el lugar de “protagonista” de tu vida.

• Focalízate en las consecuencias positivas del cambio: visualiza la situación deseada, el trabajo que te gustaría conseguir, la pareja que te gustaría tener o lo que podrías hacer con tu tiempo si decides estar sin pareja, cómo te sentirías estudiando aquello que te gusta, es decir, consiguiendo lo que hoy te parece lejano. Así pondrás tus energías en acercarte a ello y no en lamentarte por no tenerlo o vivirlo.

• Reconoce tus recursos personales: identifica las herramientas con las que cuentas para enfrentar el desafío. Seguramente son más de las que tus miedos te permiten ver.

• Asume riesgos medidos: si decides hacer cambios radicales, te generará demasiada incertidumbre. Empieza por partes y haz pequeños cambios que te comprueben que no es tan difícil como lo pensabas. Esto aumentará la confianza en vos mismo que te ayudará a lograr cambios más trascendentes.

• Acciona: luego de reflexionar, no caigas en un mar de dudas, deja de pensar, suponer, especular, calcular y comienza a dar pasos concretos hacia lo que deseas.

Serénate y enfócate.

Afirmación de apertura ante los cambios

“Yo, (nombre y apellido) me abro a la posibilidad de transformar mi vida. Acepto con amor los desafíos que me presente el camino. Soy capaz de dejar atrás mis ataduras y creencias limitantes. Me abro a lo nuevo con amor.

Para más información www.alfonsoleon.com