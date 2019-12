Alfonso León: Horóscopos del 9 al 15 de diciembre de 2019

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos comparte sus impresionantes predicciones para la semana del 9 al 15 de diciembre de 2019.

Celebró la apertura de este nuevo ciclo con ustedes, estos días serán de gran limpieza y transformación energética, exprésate, intégrate y conquista tus sueños en estos días que serán clave para muchos, espero que disfruten de su pronóstico como también de todo lo que les estoy entregando, pendientes de lo que vivirán en esta gran semana, espero sus comentarios y escríbeme desde donde te conectas para estar en conexión total.

“Me amo y me apruebo, quienes me aman me aceptan tal y como soy, me amo y me apruebo, quienes me aman me aceptan tal y como soy, me amo y me apruebo, quienes me aman me aceptan tal y como soy”.

El Milagro de ser próspero

Me siento honrado, feliz y agradecido de haber presentado por primera vez mi libro “El Milagro de ser próspero”en la Feria Internacional del Libro (FIL) la más grande de toda hispanoamericana en Guadalajara.

Espero con todo el amor que el mensaje que escribí en este libro llegue a todos los rincones del planeta y que transforme a todos los corazones que lo lean para activarlos en prosperidad, porque el milagro eres tú.

Sinopsis:

El milagro de ser próspero te invita a un viaje de amor y reconocimiento para trabajar tu conciencia de prosperidad y construir la vida que siempre has deseado.

La prosperidad es algo innato en todos los seres humanos, es el camino que te conecta con tu destino y tu misión de vida; simplemente tienes que conectar con ella y reconocerla para que comiences a fluir en abundancia plena.

Lleno de consejos y aprendizajes aplicados al desarrollo de los nueve niveles de vida contemplados en el Feng Shui (misión, amor, integración, dinero, bienestar, agradecimiento, creación, sabiduría y éxito), este libro te guiará paso a paso para romper con viejas creencias y liberar tu máximo potencial.

Te permitirá crecer, sanar y reencontrarte contigo para comenzar a construir tu sueño.

