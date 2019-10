Alfonso León: Horóscopos del 7 al 13 de octubre de 2019

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos comparte sus impresionantes predicciones para la semana del 7 al 13 de octubre de 2019.

Celebró la apertura de este nuevo ciclo con ustedes, estos días serán de gran limpieza y transformación energética, exprésate, intégrate y conquista tus sueños en estos días que serán clave para muchos, espero que disfruten de su pronóstico como también de todo lo que les estoy entregando, pendientes de lo que vivirán en esta gran semana, espero sus comentarios y escríbeme desde donde te conectas para estar en conexión total.

"A partir de hoy todo lo que me propongo lo hago realidad, A partir de hoy todo lo que me propongo lo hago realidad, A partir de hoy todo lo que me propongo lo hago realidad".