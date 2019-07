Alfonso León: Horóscopos del 29 de julio al 4 de agosto de 2019

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos comparte sus impresionantes predicciones para la semana del 29 de julio al 4 de agosto de 2019, la "Semana del Regreso a Casa".

Celebro la apertura de este nuevo ciclo con ustedes, estos días serán de gran limpieza y transformación energética, exprésate, intégrate y conquista tus sueños en estos días que serán clave para muchos, espero que disfruten de su pronostico como también de todo lo que les esto entregando, pendientes de lo que vivirán en esta gran semana, espero sus comentarios y escríbeme desde donde te conectas para estar en conexión total.

Mil gracias por tan buena vibra quien siempre te envía las mejores energías y muchas bendiciones.

Luna en Fase Nueva en Leo: Entra este miércoles, momento de reconectar tu vida y tu poder.

Esta semana despedimos a este Mercurio Retrógrado, entra directo. Y en agosto se abren los caminos. Momento perfecto para limpiar la mala vibra que dejó.

"La bondad de mi corazón me permite conseguir grandes oportunidades, la bondad de mi corazón me permite conseguir grandes oportunidades, la bondad de mi corazón me permite conseguir grandes oportunidades"