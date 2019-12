Alfonso León: Horóscopos del 2 al 8 de diciembre de 2019

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos comparte sus impresionantes predicciones para la semana del 2 al 8 de diciembre de 2019.

Celebró la apertura de este nuevo ciclo con ustedes, estos días serán de gran limpieza y transformación energética, exprésate, intégrate y conquista tus sueños en estos días que serán clave para muchos, espero que disfruten de su pronóstico como también de todo lo que les estoy entregando, pendientes de lo que vivirán en esta gran semana, espero sus comentarios y escríbeme desde donde te conectas para estar en conexión total.

“El oro del cielo llega a mi vida a diario, el oro del cielo llega a mi vida a diario, el oro del cielo llega a mi vida a diario".

Recobra la esperanza y proyectate a lo nuevo

¿Quién no ha sentido alguna vez que las esperanzas se acaban? Cuando nuestros objetivos no se cumplen, cuando sentimos que no estamos en el sitio que queremos estar, que el camino que deseamos está lejos, nos preguntamos:

¿Cómo recuperar la esperanza? y lo que es más importante: ¿Qué hago para conseguir lo que quiero? No es tarea fácil. Por eso, muchísimas personas caen cada vez más en estados depresivos, de desánimo continuo, acaban estancándose.

La esperanza es un detonante. Cuando la tenemos, se desencadena en nosotros un deseo de luchar, un ánimo especial para afrontar las actividades cotidianas, incluso las más difíciles.

Ella nos da el fuerte deseo de seguir adelante cuando nuestras fuerzas nos abandonan y la voluntad necesaria para no renunciar a nuestros sueños, aun cuando el camino es una cuesta casi imposible de remontar. Le da sentido a la vida.

