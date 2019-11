Alfonso León: Horóscopos del 11 al 17 de noviembre de 2019

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos comparte sus impresionantes predicciones para la semana del 11 al 17 de noviembre de 2019.

Celebró la apertura de este nuevo ciclo con ustedes, estos días serán de gran limpieza y transformación energética, exprésate, intégrate y conquista tus sueños en estos días que serán clave para muchos, espero que disfruten de su pronóstico como también de todo lo que les estoy entregando, pendientes de lo que vivirán en esta gran semana, espero sus comentarios y escríbeme desde donde te conectas para estar en conexión total.

“Mis pensamientos son positivos, mis pensamientos son positivos, mis pensamientos son positivos”.

Respira, piensa y ¡Acciona!

Tu mundo emocional es completo, brillante y lleno de maravillas, noviembre llega con la fuerza de los astros para que hagas contacto con tu valor interior y des el paso que necesitas para concretar tu crecimiento.

Basta de ilusiones y falsos pesares. Estamos entrando en el cierre de 2019 con una fuerza abrumadora para tomar en cuenta nuestros sentimientos y anhelos. ¡Basta de excusas!, es lo que nos está diciendo el universo en este momento.

Respira profundo, toma el tiempo necesario para que logres escuchar la voz que susurra en tu conciencia, es la voz sabia y elevada de tu propio maestro interior que te está invitando a concretar acciones reales.

Piensa que el pasado no existe, ya fue. No remedias lo que no existe. Confía en tu voz interior y dirige tus ideas a crear el mundo que tanto has soñado. Todo lo que puede idear la mente del hombre, puedo hacerlo su mano. ¡Decreta!

El 2020 será de acciones, ya no más dudas, ni pensamientos vanos. Es tiempo de que tomes decisiones y por fin inicies los esfuerzos necesarios para que hagas realidad tus sueños.

En el Noreste sitúa el rincón sagrado a tus ancestros, allí ubica una vela blanca y consagra a tus maestros de vida. En ese lugar especial deja que tu corazón tome el mando para dar a esos que trascendieron y merecen tu honra hoy todo el respeto y la consideración.

¡Vincula tu fuerza familiar!

¡Conecta con las lecciones que has heredado y te han permitido ser quien eres!

¡Eres un ser maravilloso, el universo te bendice!

