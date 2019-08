Alfonso León: El orden de tu clóset conecta la abundancia

El día de hoy el maestro espiritual, astrólogo, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, nos platica sobre como conseguir nuestros anhelos por medio del Feng Shui.

La ropa es uno de los objetos más importantes de nuestra vida e influye directamente sobre nuestra abundancia. ¿Por qué? Es simple, tu outfit puede impulsar tu estado de ánimo o hacerte sentir decaído. Siempre es importante, mi guerrero de luz, sentirte bien y qué mejor forma de comenzar que desde la ropa que usas diariamente.

Siempre digo, hay que ser coherente, porque el universo lo es. Uno no puede andar pidiendo prosperidad y abundancia, cuando estás atrayendo desorden o confusión en tus espacios o en tu misma vestimenta. Mantener orden en tu vestuario te va a permitirte avanzar y crecer.

Feng Shui en el clóset para activar abundancia.

Siempre debes estar acorde a la energía de prosperidad en tu interior. Permitir que ella fluya con libertad. ¿Cómo haces esto? Coloca tu atención en los detalles, tu hogar, tu oficina, y por supuesto, tu ropa.

Para comenzar debes limpiar tu armario, saca todo y revisa que ya no usas. Busca las prendas gastadas, decoloradas y que ya no usas. Incluso pruébate alguna de las prendas. Desecha todo lo que no sirva.

Un guarda ropa de abundancia siempre está actualizado y en rotación. Saca lo que ya no usas, deja el apego, y organiza tus gastos para adquirir una prenda cada cierto tiempo.

Planifica la compra en concordancia a tus ingresos, puede ser mensual, quincenal o cada dos meses. Incluso una o dos veces al año, cuando ya has logrado tus prendas en orden. Lo importante es que ese vestuario se mantenga actualizado.

Al tener todas las prendas en perfectas condiciones. Organiza ese armario por colores y por formas. Busca que la vista del mismo sea uniforme, y que todo sea de fácil acceso. Tus prendas y accesorios también deben permanecer ordenados. Realiza esta actualización por lo menos una vez al año. Pero mantén el orden y la limpieza.

Sigue adelante, mi guerrero de luz, empodérate de tus espacios. Esta forma de conservar tus prendas ayudará en tu presentación ante clientes o empresarios. Te mantendrá a la moda. Atraerás incluso personas con una vibración positiva y grandes oportunidades llegarán. Te lo aseguro.

