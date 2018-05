¡Alerta! Señales de que tú eres el problema en la relación

Haz tenido una relación tras otra y después de fallar varias veces, es probable que sientas que elegiste mal. Por otro lado entras en conflicto porque cada vez luchas para que la relación no muera el problema es más grave de lo que crees. ¡Alerta!

Un consejero matrimonial reveló que la causante de los fracasos en el amor en muchas ocasiones eres tú y a continuación te damos sus tres señales para que evalúes por ti misma.

¡Alerta! Señales de que tú eres el problema en la relación

PRIMERA SEÑAL: Empiezas todas las discusiones

Tener diferencias o peleas en pareja es de lo más normal y expresar tus sentimientos es muy bueno, pero Jonathan Bennett, reveló que si tú eres quien constantemente inicia los problemas, tal vez quieras tomar un tiempo para reflexionar cómo reaccionas en cada una de ellas.



"Si la mayoría de las peleas y desacuerdos ocurren debido a sus palabras o acciones, es una señal de que tu eres el problema en esa relación”, mencionó Bennett. “Probablemente necesites mirar dentro de ti y preguntarte por qué eres quien inicia las peleas”.

SEGUNDA SEÑAL: Bloqueas la comunicación con tu pareja.

Si evitas a tu pareja después de una discusión o no quieres hablar con él, estás demostrando que no tienes interés en resolver tus problemas y afrontarlos con madurez, incluso eso puede ser el detonante para que terminen su relación, la falta de comunicación entre los dos.

"La comunicación es esencial para que una relación sea exitosa".

"Sin embargo, si nunca haces un esfuerzo por comunicarte con tu pareja, o peor aún, cierras la comunicación, tu eres una gran parte del problema.

Esto significa que los problemas que afectan su relación nunca se resolverán de manera saludable".

Y la comunicación no necesariamente tiene que ser en caso de pelea o discusión si no estás expresando tus sentimientos de una manera saludable en cualquier caso, o no lo estás demostrando, es muy probable que seas el causante de grandes problemas.

TERCERA SEÑAL: No demuestras importancia en tus relaciones.

Si no le dedicas tiempo a la persona con la que sales, eso representa un gran problema. Las personas pueden sentir tu falta de interés y como resultado, dejarán de buscarte.



"Las relaciones exitosas, como todas las cosas buenas de la vida, requieren mucho trabajo y esfuerzo. Si sabes que no estás satisfaciendo las necesidades de tu pareja y no puedes juntar la energía para trabajar en ti o en la relación, entonces no tiene caso el seguir juntos”.

Si no te importa, ¿qué caso tiene?

Una cosa es alegrarte por salir de una relación que no te hacía feliz pero muy distinta otra es que haya terminado por el simple hecho de que no hiciste un esfuerzo considerable por mantenerla.

Se necesitan dos personas para construir una relación, por lo que al final es injusto echarte toda la culpa. Intenta que esa ruptura sea una gran oportunidad para aprender de tus errores y tener relaciones más funcionales en el futuro.

Mucha suerte: revisa las señales y trata de esforzarte un poco más en lo que creas que fallaste.

¡Sé Feliz!