¡Alerta! Científicos analizan posible impacto de asteroide a la Tierra

Científicos internacionales advierten que un asteroide puede hacer impacto en la Tierra, por lo que ya están analizando cuales pueden ser las consecuencias a través de ensayos para encontrar una respuesta clave para el posible catastrófico escenario.

Los astrónomos de Hawái localizaron el asteroide de alrededor de 244 metros a más de 56 millones de metros de la Tierra que viaja a 50 mil kilómetros por hora y si impacta con la Tierra, provocaría 500 megatones de dinamita, es decir, 10 veces más poderoso que la más grande bomba nuclear.

De esta manera, los expertos de la sexta Conferencia sobre Defensa Planetaria de la Academia Internacional de buscan una solución ante la catástrofe, por lo que plantearon mandar una nave no tripulada que lleve un dispositivo explosivo nuclear para hacer estallar el gran asteroide tal como en la película de ficción Armageddon (1998).

Este método podría violar tratados internacionales relacionados con la militarización del espacio, por lo que los expertos también optaron por un bombardeo cinético, el cual enviaría un proyectil no explosivo de alta velocidad, repleto de metales sólidos que disminuiría la velocidad del cuerpo celeste lo suficiente para que la Tierra lo “esquive” con su movimiento natural de su órbita.

Un grupo de científicos internacionales ya estudian cuáles serán las posibles consecuencias en caso de que el asteroide haga impacto con la Tierra.

Cabe mencionar que existe la posibilidad de éxito, pero es probable que un fragmento del asteroide pueda cruzar la atmósfera de nuestro planeta, por lo que lanzar una bomba nuclear no sería viable, ya que no están diseñadas para lanzarse a objetivos en el espacio. Según The Wall Street Journal (WSJ), la probabilidad de que un asteroide alcance la Tierra es mínima, y los pocos que llegan a hacerlo son muy pequeños y se queman en la atmósfera de la Tierra.

