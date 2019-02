¡Alerta! Aumenta el contagio de enfermedades venéreas entre adolescentes mexicanos

“Los adolescentes perdieron el temor a contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”

Esas son las alarmantes palabras del director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, y la jefa del Departamento de VIH/SIDA/ITS del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

De acuerdo con los especialistas, los adolescentes han encontrado en el sexo anal un método anticonceptivo “efectivo” para mantener relaciones sexuales con sus parejas, sin el riesgo de embarazo, y una alternativa para llegar virgen al matrimonio.

Al respecto, el ginecólogo Gerardo Martínez Pérez informa que lo que solía ser una práctica más común entre hombres gay, se convirtió en la opción preferida de los adolescentes para tener sexo sin protección y no tener que tomar pastillas anticonceptivas, sin embargo, desconocen cuáles son las consecuencias de una práctica poco higiénica y sin métodos preventivos.

“La mayoría llega con mucho desconocimiento y en algunos casos hasta lastimadas de forma severa”, Carmen López, trabajadora de la tienda Punto G en Toluca.

Los adolescentes en México practican el sexo anal como método anticonceptivo.

Actualmente, los juguetes y lubricantes dedicados al sexo anal se posicionan como los preferidos del mercado, sin embargo, el desconocimiento de esta práctica no sólo los ha llevado a tener relaciones sexuales peligrosas, sino que derivó en un repunte del contagio de ITS.

De acuerdo con las estadísticas del sector salud estatal, el 35% de los pacientes con sífilis, clamidiasis, herpes genital, candidiasis e infecciones asintomáticas de VIH, son jóvenes de 12 a 17 años de edad.

Otro problema de la desinformación es que los jóvenes “aprenden” con pornografía, pero no se informan sobre los cuidados que los actores toman para no enfermarse, además, imitan escenas poniéndose en completo peligro.

“Mi pareja me lo pidió [sexo anal], aunque en ese momento no estaba preparada para hacerlo, no había leído nada al respecto”, Mujer de 24 años que inició su vida sexual a los 15. Eventualmente sintió que la experiencia se tornó en una violación; “él sólo tiene que meter, pero yo no pude caminar en dos días”.

Las estadísticas informan sobre el incremento de mujeres con daños severos por no usar métodos adecuados para esta práctica, pero además, las cifras de personas contagiadas por ITS y los casos de embarazos a temprana edad (menores de 19 años), también van en aumento.

Por otra parte, de acuerdo con la la jefa del Departamento de VIH/SIDA/ITS del ISEM, Sonia Echeverri Frías, los problemas aunados al contagio de ITS son el abuso de confianza y los tabúes, por ejemplo: no cuestionar a la pareja ni pedir el uso del condón, aún cuando son las mujeres quienes están expuestas y “la mayoría de las veces ellos son los portadores”.

De hecho, con base en las estadísticas del Instituto de Salud del Estado de México, son los varones quienes comúnmente contagian a sus parejas sexuales.

Estadísticas - Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.

Casos 2018

- 1 de sífilis

- 113 de sífilis adquirida

- 259 de infección gonocócica

- 8 de clamidia

- 28 de chancro

- 3,579 de tricomoniasis urogenital

- 318 de herpes genital

- 19,702 de candidiasis

- 86,368 de vulvovaginitis

- 1,330 de infección asintomática de VIH (fase durante la cual no se presentan síntomas).

Casos 2019

- 6 de sífilis adquirida

- 9 de gonocócica

- 483 de tricomoniasis

- 15 de herpes genital

- 1042 de candidiasis

- 5,585 de vulvovaginitis

- 136 de infección asintomática por VIH

