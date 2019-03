Alejandro Maldonado comparte su oráculo personal en la Filey 2019

Alejandro Maldonado inició diciendo que estudiar yoga fue toda una revelación con respecto a la relación que tenía con su cuerpo, con su mente y con cómo estaba viviendo y una cosa lo fue llevando a la otra sin pensar jamás que se iba a dedicar a esto.

Alejandro reconoció que lo que lo orilló a dedicarse cien por ciento a la práctica del yoga fue que cuando estaba por regresar a México tras vivir varios años en Nueva York, el saber que ya no iba a tener esas clases de yoga lo hizo entrar un poquito en pánico porque aprendió a darse bienestar. “Me dije ¿Qué voy a hacer sin esta disciplina? Tampoco quería se codependiente de ella pero estaba ayudando muchísimo, entonces vi que iban a dar un curso para ser maestro y abajo decía ‘No es precisamente para dar clases de yoga, puede ser para aprender a ser tu propio maestro’, entonces dije esto es lo que necesito, al final del curso debes dar unas clase para ver si aprendiste a darlo, entonces cuando las di tuve una realización que no había sentido con nada antes y supe que ese podía ser el camino, seguir dando clases, y una cosa me fue llevando a la otra, lo de la televisión nuca estuvo en mis planes, no fue algo calculado, nooo, un alumno me lo propuso y fue así que después tuve la oportunidad de compartirlo de manera masiva.

Alejandro nos invita a conectarnos con nuestro interior, eligiendo una página al azar para descubrir las respuestas.

¿Qué hace tan importante la práctica del yoga?

El yoga te hace muy consciente de los elementos que elegimos en nuestro día a día para tener la vida que tenemos, normalmente elegimos sin estar tan conscientes, en automático, o tenemos hábitos que nos han endilgado nuestros padres o amigos, pero no hemos cuestionado por qué hago esto y en qué se transforma después, todos los hábitos que tenemos al final nos van a dar un regalo constructivo o destructivo, al final eso que practicamos con constancia durante meses, durante años va a traer una respuesta.

¿Cómo surgió la idea para realizar este libro?

La verdad es que yo siempre he tenido muchas dudas desde chico, porque me he dado cuenta que la vida hace que se den cosas de forma misteriosa que no tienen que ver con que estés preparado o no, o sea la vida no le da a quien se lo merece, sino al que entró en el tiempo correcto, entonces luego no entendemos eso y subestimamos las señales de la vida, entonces yo creo que si de repente se aparece una palabra constantemente en nuestra vida, o un número, o una situación, deberíamos poner un poquito de más atención y analizar por qué está pasando eso, a veces somos muy ciegos o sordos.

¿A qué crees que se debe esto?

Al bombardeo de información que hay por afuera y que nos hace vivir correteados con tal de conseguir tal o cual cosa y no detenernos a apreciar más la vida y danos cuenta que hay señales todo el tiempo que podrían ayudarnos a tener una vida pues más grata, más divertida, como yo siempre había estado en busca de respuestas y también me había dado cuenta que cuando le preguntas a alguien normalmente lo hacemos ya en forma convenenciera, sabes quién va a ser tu alcahuete en tal o cual cosa, entonces sabes a quien preguntarle, no le vas a preguntar a alguien que ya sabes que te va a decir que no porque es una persona muy profunda o muy analítica, entonces mejor le pregunto a otro, pero si quiero algo profundo sí le pregunto a este otro.

Alejandro comparte sus conocimientos en el programa "Venga la Alegría" de TV Azteca.

¿Fue así que surgió el proyecto del libro?

El libro es algo imparcial con una serie de respuestas, cada página es una respuesta diferente a una pregunta que nos ha estado rondando por la cabeza, algo de lo que queremos saber si sí o no, entonces tú tomas el libro y este te sugiere una repuesta, no te da una respuesta total, te lleva a reflexionar y te quedas pensando ¿por qué me habrá contestado el libro esto en este momento?

¿La idea del libro es no leerlo en orden?

Exacto, no es un libro de lectura propiamente, es un libro de consulta, es una especie de Oráculo, que te lleva a una propia reflexión del por qué te contesta esto, en realidad el que elige la respuesta eres tú tu energía, por algo te detuviste en esa página, por algo aparece esa palabra en tu vida y no le pones atención, las señales siempre están cerca.

Ricardo D. Pat