Alberto Villarreal retorna a Mérida para participar en la Filey 2019

Es un verdadero apasionado de los libros, inició como Booktuber, pero como escritor ya ha publicado 3 libros: “Ocho lugares que me recuerdan a ti”, “Todo lo que Fuimos” y él mismo reconoce que no se imagina haciendo otra cosa. Alberto compartió con sus fanáticas en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán2019.

Su nueva obra, “Anoche en las Trincheras” incluye cuatro relatos sobre la valentía que necesitamos para saber quiénes somos y también sobre esa explosión de las emociones que se experimentan al crecer. Un trabajo realmente memorable.

Alberto Villarreal es un lector que goza de compartir lo que piensa de los libros en su canal de YouTube «Abriendo Libros».

¿Cómo inició tu pasión por los libros?

Empecé como BookTuber en el 2012 y era justo por esas ganas de compartir mis lecturas con las personas, formar una comunidad de lectores y nada de eso lo planifique, lo hice sin pensarlo mucho y con la publicación pasó algo similar, sabía que quería publicar pero nunca pensé que sería a tan temprana edad.

¿Qué te motivó a escribir tu primer libro?

El desamor me empujó a escribir ese primer libro, tenía el corazón roto y dije bueno me voy a poner escribir todo lo que estoy sintiendo y así fue que nació “Ocho lugares que me recuerdan a ti”.

¿Cómo defines tu relación con Editorial Planeta?

Ellos me apoyan muchos y siempre le dan el sí a mis ideas, desde que éramos booktubers quería estar con Editorial Planeta porque fueron la editorial que me tomaron más en serio y nos daban espacio. El primer libro fue una novela, el segundo fueron poemas con ilustraciones y “Anoche en las Trincheras” brilla en la oscuridad, fueron como muchas ideas que se fueron incluyendo a esos libros.

¿Qué incluyen los 4 relatos de este nuevo libro?

El amor siempre está presente, hablo de sueños, hablo de miedos, hablo de pasiones, como estas a veces nos ayudan a avanzar pero al mismo tiempo a veces te pueden hacer que pierdas la cabeza como en el último relato. Hay muchos personajes muy diferentes, entre sí, desee los niños, los adultos mayores, los que están en el asilo, los chicos que viaja por México. Hay un poco de todo.

Ricardo D. Pat