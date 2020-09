Aguantarse el orgasmo causa graves problemas físicos ¡HOMBRE NO TE AGUANTES!

El aguantarse un orgasmo puede traer problemas físicos y psicológicos. Foto: feedback

Según experts del King Abdulaziz Univertsity, explican que hombres al aguantarse un orgasmo, puede hacer que dure más el sexo, pero también podría provocar problemas de próstata a largo plazo ya que es la glándula que da volumen al líquido eyaculatorio y en algunos casos, el semen puede regresar, meterse en la vejiga y mezclarse con la orina, causando infecciones en vías urinarias, lo que se conoce como eyaculación retrógrada.

El aguantarse el orgasmo trae graves consecuencias a la salud. Foto: menshealth

Efectos psicológicos al aguantarse el orgasmo

No sólo trae consecuencias físicas, también puede acarrear ansiedad y estrés durante la relación sexual porque no se está disfrutando de la estimulación. En algunos casos, también podría hacer que cada vez sea más difícil alcanzar el orgasmo porque no permitimos que el cuerpo libere la tensión sexual.

Así es que ya lo sabes, es mejor no aguantarse los orgasmos, y preferiblemente encontrar una técnica para retrasarlo, esto mejorará el desempeño sexual de la pareja.

También existen problemas psicológicos. Foto: stocksy

Otros efectos de aguantar el orgasmo

Infección de riñón

Si retenemos la orina durante mucho tiempo las bacterias pueden pasar a los riñones causando una infección renal.

Incontinencia urinaria

Al retener tanto líquido, los músculos renales pueden estirarse y perder su elasticidad provocando incontinencia.

Ganas de orinar frecuentes

La presión sobre los nervios de la uretra y la vejiga debido a la cantidad de orina acumulada pueden dañarlos y hacerlos más sensibles. Es por ello que podemos tener ganas de orinar de forma muy frecuente, aunque cuando vayamos al baño tan sólo miccionemos unas gotas.

Inflamación de próstata

En el caso de los hombres las infecciones renales pueden provocar una inflamación de la próstata de forma permanente.

Problemas físicos de aguantarse el orgasmo. Foto: sagrariopinel

Prostatitis inflamatoria

Como consecuencia de aguantar la orina y la eyaculación se puede generar o agudizar una prostatitis inflamatoria.

Uno de los síntomas de la prostatitis aguda es dolor durante la eyaculación, pero además se manifiesta mediante fiebres, escalofríos, inflamación, dolor y ardor entre los testículos y el ano al orinar, micción muy frecuente de día o de noche, dolor pélvico, sangre en la orina y orina turbia.

Aunque no sea algo frecuente, otras lesiones que pueden suceder al intentar contener la orina el máximo de tiempo posible son el desgarro de vejiga y uretra.

Así que ya ves que hay formas de disfrutar del sexo y de los orgasmos mucho más saludables que esta práctica, por mucho que te prometan orgasmos súper intensos en las redes sociales.