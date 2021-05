Aguacate: Baja de peso comiéndolo de esta forma

¿Comer aguacate para bajar de peso?, si estás buscando ponerte a dieta para adelgazar, debes hacer de esta fruta tu mejor aliada, ¿por qué?, simplemente porque es una fuente de grasas saludables o monoinsaturadas al igual que las contenidas en los frutos secos, el aceite de oliva, las aceitunas o el pescado azul, así que solo debes añadir al menos 100 gramos de esta para comenzar a ver resultados, ¡descubre por qué!

Esta fruta no solo te aporta grasas buenas como los aceites esenciales omega 3, también aporta al organismo potasio, antioxidantes como la vitamina E, fibra y claro sabe exquisito, no importa cómo lo prepares, quien ha probado esta fruta pocas veces se le puede resistir, pero ¿cuál es la mejor manera de comerlo para bajar de peso y adelgazar?

Antes de revelarte el secreto para conseguir la figura que deseas con esta fruta, en La Verdad Noticias te aconsejamos seguir los 5 pasos para sembrar un árbol de aguacate en el jardín, y lo hacemos por tres motivos, entre más fresco sea sabrá más exquisito, entre más orgánico se cultive será más saludable y por supuesto, entre más barato te salga es todavía mejor, así que tenerlo en casa, siempre es ¡una excelente idea!

Así puedes adelgazar comiendo aguacate

Comer estra fruta te ayudará a bajar de peso. Foto: www.pexels.com

Adelgazar con aguacate es más sencillo de lo que piensas, ya que la fibra que aporta es muy saciante, de ahí que evitarás comer de más o tener atracones de botanas entre comidas, pero también, tiene sabor versátil que se lleva muy bien con las verduras, así que puedes hacerte ensaladas y comerlas a gusto si añades esta fruta, así lo reveló la directora de Nutrición con Q, quien además escribió el libro ‘Cocina, come y pierde grasa’, la doctora dietista-nutricionista Paloma Quintana.

Comer esta fruta para bajar de peso es muy sencillo, solo tienes que ser creativo, por ejemplo, en las mañanas puedes consumirlo en tostas integrales, eso sí, recuerda que aún cuando este alimento es muy saludable, lo mejor es no comerlo en exceso.

La experta asegura que las grasas saludables como las de este alimento difícilmente engordan, ya que físicamente su estructura no es la ideal para que el organismo la guarde, cosa distinta que sucede con las grasas saturadas que generalmente se encuentra en la comida rápida, ya que esas las sabe almacenar perfectamente.

Paloma Quintana, señaló que una dieta saludable para adelgazar con este alimento debe constar al menos de 100 gramos de esta fruta, lo cual puede equivaler a una pieza pequeña de esta o la mitad de una de ellas, claro, también enfatizó que todo dependerá del ejercicio que la persona haga y de la totalidad de la dieta que consuma, de ahí que es ideal asistir con un experto, para realmente conseguir un equilibrio en la alimentación.

La experta asegura que es necesario cuidar que, si se coloca en una ensalada esta fruta verde, se deberá evitar colocar salmón o frutos secos, aunque sí se puede añadir un poco de aceite de oliva, la idea es no excederse en la cantidad de grasas saludables.

Quintana, recomienda incluir el aguacate en la dieta para bajar de peso un día sí, y un día no, ya que para algunas personas se podría estimular las ganas de comer más, de ahí que sugiere no perder de vista que existe una gran variedad de alimentos que se pueden incluir en la alimentación y que pueden ayudar a adelgazar.

Ahora ya lo sabes, el aguacate tiene beneficios que te ayudarán a conseguir la figura de tus sueños, pero no olvides que no solo es cuestión de añadirlo a tu dieta y ya, debes procurar que toda tu alimentación sea equilibrada, y claro, procura hacer ejercicio, de lo contrario tus objetivos podrían no cumplirse.

Con información de El Español.