Agua de perejil, cómo y cuándo beberla

Si aún no has probado la infusión de perejil, no sabemos qué esperas. Esta plantita, que probablemente has utilizado para preparar algún platillo, tiene increíbles beneficios para la salud, pues además de darle mucho sabor a la comida, nos aporta vitaminas y minerales necesarias para el buen funcionamiento del organismo.

Ahora bien, así como es excelente para aliviar el dolor de las articulaciones, ayudar al sistema inmunológico y combatir los signos de la edad, también es un asombroso aliado contra el sobrepeso.

Consumir perejil habitualmente, ayuda a regular el sistema digestivo, depurar el cuerpo a través de la expulsión de toxinas, desinflamar el organismo y quemar grasa. Así que si te interesa bajar de peso de forma efectiva y saludable, continúa leyendo.

Agua de perejil.

Agua de perejil

Ingredientes

- 1 litro de agua

- 5 cucharadas de perejil picado

Procedimiento

1. Hierve las 5 cucharadas de perejil en el litro de agua, durante 20 minutos.

2. Apaga el fuego y deja reposar aproximadamente 10 minutos más. Cuela la bebida.

3. Reserva el líquido para beberlo a lo largo del día.

Perejil.

Cómo y cuándo beberlo

Si bien el simple hecho de beber esta infusión te ayudará a mejorar tu sistema, tomar un vaso caliente en ayunas y antes de dormir, te ayudará a potencializar sus efectos y alcanzar los resultados mucho más rápido.

El resto de la bebida la puedes ingerir a lo largo del día como agua habitual.

Te recomendamos complementarlo con una dieta equilibrada, en la cual incluyas fibra, y ejercicio moderado.