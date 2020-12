Agua Oxigenada: Lo que debes de saber de esta solución

Estos son los usos, trucos, mitos y verdades del agua oxigenada. | casasincreibles

El agua oxigenada, es una solución de peróxido de hidrógeno, es barata, fácil de producir y almacenar, tiene buen poder como desinfectante general y es un buen blanqueador, también, si quieres saber de qué trata el agua oxigenada, leélo aquí, en La Verdad Noticias.

Por lo tanto, este compuesto puede ser muy útil para algunas cosas (como por ejemplo limpiar heridas), pero no tan útil ni tan sano, y por ende ni tan recomendable para otro tipo de aplicaciones.

Estos son algunos mitos del agua oxigenada. foto: ticbeat

QUIZÁ QUIERAS LEER:Enjuagues con agua oxigenada para protegerse del COVID-19

Catalasa en el agua oxigenada

El agua oxigenada mata una gran variedad de gérmenes, pero no mata a la salmonella, ya que esta contiene una enzima llamada catalasa.

Esta enzima degrada el peróxido de hidrógeno, tan es así que es usada en la industria textil por ejemplo para eliminar los resto de peróxido cuando este fue usado como blanqueador, esta enzima está presente en un montón de seres vivos, entre ellos nosotros los humanos.

Enjuague bucal para blanquear dientes

Según muchos sitios webs hacer gárgaras o un enjuague bucal con agua oxigenada sirve para limpiar la boca, y blanquear los dientes.

No es aconsejable, así que para blanquear los dientes de forma natural pueden usar cáscaras de plátano.

También es cierto que un enjuague bucal de agua oxigenada “limpia”, ya que mata infinidad de bacterias y todo lo malo, pero mata también lo bueno que hay en nuestra boca.

No es aconsejable el agua oxigenada en nuestra boca, ni hacer un enjuague bucal o gárgaras, ya que en ella hay una rica flora bacteriana que necesitamos ahí para comer y digerir.

El enjuague bucal con agua oxigenada blanquea los dientes. foto: vix

Limpiar los cepillos de dientes

Esto puede ser una práctica recomendable. En el tercer y cuarto punto hablamos de su poder para desinfectar la casa, las mesadas, las tablas de cocina, etc.

Su efectividad es relativa, por ejemplo para la salmonella no es efectiva. De preferencia utilizar bicarbonato y vinagre. Es una alternativa mejor, ya que es más efectiva y natural.

Para el olor en los pies

Si no hay hongos, puede servir, ya que no tiene propiedades antimicóticas, por lo tanto el agua oxigenada no sirve para los hongos de los pies. Lo mejor es lavarse con jabón y secarse bien.

Para heridas

Este líquido para la desinfección de las heridas es su uso tradicional, aunque funciona se dejó de usar, en gran parte, porque se encontraron mejores opciones.

Uso del agua oxigenada en heridas. foto: quo

Limpieza y desinfección de ambientes

Incluso en hospitales y otros centros de salud es práctica habitual limpiar superficies como camillas, suelos, azulejos y demás dependencias con peróxido. Es el famoso «olor a hospital», en este caso es sumamente barato y efectivo.

Limpiar la nariz para resfríos

Para usar el peróxido en la nariz se debe diluir, aunque puede funcionar, es más simple limpiar con suero y funciona igual, como en el caso del tapón de oído.

Además, puede causar irritación a la piel, de hecho por eso se debe diluir con agua ya que sino la irritación de la mucosa nasal seria severa.

Uso de agua oxigenada en desinfección de ambientes. foto: wp

Para el baño y mantener sana la piel

Puede ayudar pero no en caso de hongos como dicen varias sitios webs que no hacen más que desinformar. Pero recordemos que el agua oxigenada no tiene propiedades antimicóticas.

Como blanqueador de ropa

Para esto hay que reconocer que es fabulosa, y de hecho hoy en día industrialmente se sustituye en muchos procesos que antes se realizaban con el uso de cloro o dioxinas, ya que el agua oxigenada es mucho menos dañina para el Medio Ambiente.

Potabilización del agua

Para la potabilización de agua, el agua oxigenada se usa en dos formas distintas. Por un lado se puede usar para quitar el mal sabor y olor de agua que se trató con cloro, o como elemento desinfectante y potabilizador.

Uso de agua oxigenada para blanquear ropa. foto: laprensagrafica

TE PUEDE INTERESAR:El bicarbonato es efectivo para quitar el sarro de los dientes

Otros usos del agua oxigenada

Otros usos comprobados del agua oxigenada y que no son peligrosos:

Quitar manchas de la piel

Quitar las manchas ocasionadas por el consumo de nicotina.

Quitar manchas de la ropa

Limpiar madera

Limpiar cera

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.