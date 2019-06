Adminístrate, ahorra dinero, energía y ¡compra local!

Una opción de compras económicas siempre serán los tianguis.

Que un comportamiento compulsivo no te afecte a la hora de hacer tus compras, por ejemplo, si vas con hambre vas a querer comprar de todo y mucho, golosinas, antojos, entre otros. Si voy al súper, algo que me ha ayudado a ahorrar tiempo es ir a comprar lo que ya en mi lista y no distraerme con otros productos.

La mejor hora

Sabías que "El estrés, la fatiga y el agotamiento mental y físico hacen que los seres humanos tomen decisiones precipitadas, impulsivas y nada meditadas" según una investigación francesa hecha por Blain y Guillaume Hollard.

No vayas al súper saliendo del trabajo, terminarás haciendo tus compras sin pensar.

"Cuando un individuo está agotado y estresado, su autocontrol es bajísimo. Se convierte en un blanco fácil de los estímulos que suponen las vidrieras, las ofertas, los precios bajos y las campañas de marketing y publicidad", sostuvieron.

Lo mejor es visitar las tiendas durante la mañana, cuando se está descansado y con la mente despejada y los mejors días para ir al super y encontrar gangas son los últimos días antes de quincena.

Si sigues estos consejos te ahorrarás hasta un 40%.

Comida inteligente

Como ya había comentado, la mejor manera para planear tu comida es semanalmente, has un rol mensual y verás que no te preocuparás más por cocinar al día siguiente. Puede dedicarle un día para realizar toda la comida de una semana y ponerla en tuppers para después congelarlos.

El correcto acomodo de los alimentos te ayuda a ahorrar y gastar menos en luz y en comida. Primero debes saber que si lavas y secas muy bien tus alimentos frescos. El refri tiene zonas distintas de frío entonces:

Huevos y bebidas: Se guardan en la puerta las mermeladas, bebidas, salsas, mantequillas y huevos.

Sobras y lácteos: Sobras, conservas, quesos y demás productos lácteos deberán conservarse en la parte superior de la nevera.

Carnes y pescados: Coloca carnes y pescados en la zona media. Utiliza envases de cristal para guardarlos y evitar contaminaciones cruzadas.

Frutas y verduras: En los cajones, conserva las verduras y aquellas frutas que requieran refrigeración.

Congelador: Lee el tiempo de conservación de los alimentos y recuerda revisarlos para evitar sacarlos en mal estado.

Temperatura: Debe ser de 5C y del congelador, de -18C.

El correcto acomodo de tus alimentos influye en el ahorro de tu dinero.

Ahorra energía en tu refri:

¿Recuerdas que tu mamá te decía? ¡No pongas comida caliente en el refrigerador! Nunca supe por qué y ahora que estoy investigando, entiendo que suceden varias cosas:

Philippa Hudson, profesora en Seguridad Alimentaria de la Universidad de Bournemouth, sostiene que es más seguro enfriar previamente los alimentos antes de refrigerar.

La comida se enfría de forma desigual y por partes, por lo que se genera una bacteria que fácilmente echa a perder la comida.

Calienta la comida que está cerca, ocasiona un desequilibrio de temperatura en el refrigerador y en los alimentos.

El refrí trabajará más y gastará mayor electricidad.

Si no está tapado, el habrá olor en todos tus demás alimentos.

Reposa tu comida caliente al menos durante dos horas antes de refrigerarlo.

¿Qué hacer?

Si te urge meter tu alimento, divídelos en pequeñas porciones, así hará que se enfríen más rápidamente.

Deja que se enfríen tus alimentos en menos de dos horas, si no, alimentarás a las bacterias.

Aquí encontrarás un link donde PROFECO te da más tips de ahorro en tu refri.

La salmonella es una bacteria que provoca la infección intestinal.

¿Sabías qué?

Mantener un producto entre 5ºC y 65ºC durante más de dos horas es sinónimo de proliferación de patógenos. A estas temperaturas, las bacterias pueden duplicar su número cada 20 o 30 minutos. La mayoría de las bacterias patógenas, como Staphylococcus aureus, Salmonella enteriditis, Escherichia coli O157:H7 y Campylobacter, tienen una temperatura óptima de crecimiento de 37ºC.

Compra local

Cancún tiene tianguis todos los días donde podemos encontrar productos locales donde podemos encontrar productos locales para consumir a precios económicos y frescos.

Apoya la producción local.

Compra alimentos locales: son nutritivos y se cultivan en proximidad del consumidor.

Impulsas la economía y ayudas a la conservación de la dieta tradicional mexicana.

Aquí encotrarás una lista de tianguis ubicados en Cancún.

Lista de tianguis en Cancún:

LUNES POR LA MAÑANA

Región 229 Av. Kabah

Av. Las Torres

Tierra Maya

LUNES POR LA TARDE

Tierra Maya

Fraccionamiento Las Palmas

Fraccionamiento Vista Real

MARTES POR LA MAÑANA

Región 102

Región 221

MARTES POR LA TARDE

Villas del Mar 3

Fraccionamiento Corales

MIÉRCOLES POR LA MAÑANA

Región 228

Región 99

Colonia 3 Reyes

Fraccionamiento Ara

Región 510

MIÉRCOLES POR LA TARDE

Región 225

Fraccionamiento Los Arrecifes

Fraccionamiento Villas del Mar Plus

JUEVES POR LA MAÑANA

Región 227

Región 94

Fraccionamiento La Guadalupana

Paseos del Mar

JUEVES POR LA TARDE

Fraccionamiento Guadalupana

Fraccionamiento Paseos Kabah

VIERNES POR LA MAÑANA

Región 102

Región 235

Región 96

Bonfil

VIERNES POR LA TARDE

Región 102

Región 235

Región 96

Bonfil

SÁBADO POR LA MAÑANA

Tierra Maya 2

Región 103

SÁBADO POR LA TARDE

Región 219

Región 240

Región 227

DOMINGO POR LA MAÑANA

Región 101

Ruta 7

Región 237

Región 225

Paraíso Maya

Paseos del Mar

DOMINGO POR LA TARDE

Fraccionamiento Paraíso Maya

El Torito – Villas Otoch

Fraccionamiento Paseos del Mar

Si te encuentras en otra ciudad, solo ingresa a algunos grupos locales en facebook y pregunta por los horarios de los tianguis de tu localidad.

Y recuerda llevar a todas tus compras tu bolsa de tela.