Adiós sneakers, hola zapatillas y bailarinas. ¡Estas son las tendencias 2020!

Si observamos con cautela el streetstyle de las últimas semanas de moda, notaremos que los sneakers se despiden de los armarios y le dan paso a las zapatillas y botines de tacón, mocasines y bailarinas, pero ¿a qué se debe este brutal cambio para 2020?

De acuerdo con lo reportado por Vogue, estamos por ver una “nueva burguesía como tribu urbana a nivel estético más que a nivel social”, lo que le da cabida a un clasicismo totalmente alejado al outfit casual que este 2019 nos tuvo acostumbradas.

De esta forma, las tendencias del año venidero se enfocan no sólamente al regreso de los 90’s y los pantalones acampanados, sino que a diseños de ‘alta costura’ en los que la elegancia clásica marcará las pautas de lo ‘chic’ y a la moda.

Desde el 2016 vimos el resurgimiento de los sneakers como sustituto perfecto de los zapatos de tacón, incluso con vestidos de noche, y el ‘feísmo’ se convirtió en punto base para hacer de lo poco atractivo todo un éxito, de hecho, la redactora en jefe de Vogue España, Cecilia Casero, lo resumió como: “Hemos pasado del look teatral de Alta Costura a convertir el combo 'americana, camisa y pantalones sastre' en lo más cool del mundo”.

No obstante, este 2020 la moda pinta diferente, ya no recurriremos a las prendas que casi todas tienen en el fondo de su armario, sino que a propuestas que parten del look casual sofisticado de los 90, con un toque parisino, a la sencillez y a la elegancia un tanto relajada.

En palabras de Vanessa Friedman, “Es el tiempo de ceder el lugar privilegiado del streetwear [...] Es el tiempo de vestirse elegante”.

Sin embargo, aún habrá quienes defiendan la estética deportiva, más ad hoc con la intención y el gusto de la generación Z, y entonces veremos dos corrientes enfocadas a dos generaciones distintas:

“Vestir como madres y abuelas, como se hacía hace años, de la manera más clásica posible, es una de esas tendencias de 2020”, en palabras de Vogue.

