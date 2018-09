Adelgaza 10 veces más rápido con la dieta cetogénica

Surge una revolución en el mundo de las dietas, ahora la dieta cetogénica o también conocida como dieta keto, es el nuevo plan de alimentación que se está posicionando como el favorito entre los famosos; dicha dieta dio su salto a la popularidad debido a que Kim Kardashian, tuvo un cambio radical en su cuerpo, poco después de iniciar con esta dieta que te ayuda a adelgazar 10 veces más que con otras dietas.

Pero veamos en realidad, en que consiste esta dieta que ha tomado tanta relevancia en los últimos meses, misma que quienes la han probado aseguran que te ayuda a adelgazar mucho más rápido que con otros planes alimenticios de acuerdo con estudios elaborados por la Universidad de Bethel.

Su nombre viene de la cesotis, que es un proceso en el cual el cuerpo libera cetonas, que funcionan como energía para el cuerpo y se producen a través de la grasa. De manera que esta dieta se basa en la eliminación casi por completo de todos aquellos carbohidratos, en especial azúcares y harinas, esto provocará la producción de cetonas además que la energía el cuerpo no disminuya mientras quema el exceso de grasa.

¿Pero, cómo puede ayudarte a perder peso la dieta cetogénica ?

Debido a que está basada en el consumo de proteína, es recomendada para quienes se les hace difícil dejar de ingerir harina y azúcar en exceso. La reducción de carbohidratos pesados es la forma más efectiva de perder peso sin sentir hambre, pues las proteínas te hacen sentir satisfecha por más tiempo.

En una dieta cetogénica, todo tu cuerpo cambia su provisión de energía para funcionar casi exclusivamente con grasa. Los niveles de insulina se reducen y la quema de grasa aumenta drásticamente. Se vuelve fácil acceder a tus depósitos de grasa corporal para quemarlos. Obviamente esto es maravilloso si estás tratando de bajar de peso, pero hay también otros beneficios menos evidentes, como por ejemplo, tener menos hambre y alcanzar una provisión estable de energía.

¿Cuánto se tarda en entrar en cetosis?

Cuando se pone en marcha una dieta cetogenica debemos saber que el cuerpo necesita generar unos cambios internos para empezar a producir los ácidos llamados cetonas, una vez empezada la producción los cambios físicos podrían tardar en verse aproximadamente unas 2 semanas, a partir de este momento se continuará con la pérdida progresiva de peso hasta la décima o décima segunda semana que es cuando nuestra báscula se estabiliza.

Alimentos permitidos en la dieta cetogénica

Lo principal es saber que, mientras más frescos sean los alimentos, mejor alimentado estarás, además, estarás evitando todo lo oculto que tienen los alimentos envasados, y al mismo tiempo, estarás disminuyendo carencia de micronutrientes, puesto que mientras más fresco sean los alimentos, mayor serán los micronutrientes que contengan.

Es recomendable evitar cereales y legumbres para entrar en cetosis.

Fuentes de Carbohidratos

En la dieta cetogénica, lo más recomendable es aprovechar las verduras que tengan un índice glucémico bajo, que a pesar de que tienen pocos hidratos de carbono, tienen muchos nutrientes.

Los cereales y las legumbres son mejor evitarlos, ya que tienen muchos carbohidratos.

Fuentes de Proteínas

Puedes comer cualquier tipo de carne, ya sean rojas o pescados, recuerda que necesitas un alto consumo de grasa, por lo que, mientras más grasa tenga la carne que consumas, será mejor.

El salmón y la sardina son buenos pescados, en cuanto a carne roja, el cerdo es buena elección, sin embargo, hay diferentes cortes de res que también son grasosas.

Algunos consejos para que sea efectiva:

1.- Come proteínas ricas en grasa no saturadas y que no estén procesadas ni con conservadores. Entre más "limpias" sean más efectiva y saludable será la dieta.

2.- No olvides comer frutos secos, aguacate y aceite de oliva, son ricos en proteína no saturada y te harán sentir más satisfecha por largo tiempo.

3.- Come muchas verduras, serán la fuente de energía y vitaminas que te ayudarán a sentirte bien en todo momento.

No olvides que antes de realizar cualquier método para perder peso debes acudir con un médico que valore tu estado de salud y te autorice realizarla. Además trata de hacer alguna actividad física y no olvides tomar mucha agua.